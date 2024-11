Més de 8.500 euros recaptats en la Caminada Popular contra el Càncer 2024

La Caminada contra el Càncer ha recaptat avui en la seva 11a edició un total de 8.581,70 euros. Aquesta quantia fa referència a l'import de la suma dels diners recaptats amb la venda de les samarretes oficials, recordem enguany de color blanc, la qual ascendeix a 7.881,70 euros, més els 700 euros aportats per la Fundació Jacqueline Pradère. Una edició que, tot i no haver-se venut la totalitat de les samarretes destinades a la causa, sí que s’ha vist una gran implicació per part dels ciutadans que no han fallat a la caminada, segons han informat els organitzadors. En aquest sentit, el nombre de participants en la caminada ha estat al voltant d'uns 1.200 habitants.

Val a dir que els assistents han caminat quatre quilòmetres entre els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany conformant una gran marea blanca, simbolitzant així la puresa de la causa com van destacar els seus responsables, i formada per famílies, amics i fins i tot mascotes, amb sortida i arribada a la plaça de Poble. El xec ha estat lliurat aquest matí i de manera conjunta per Cristina Urbiola, en representació de la Fundació Jacqueline Pradère, per Octavi Bardera, en representació de Grup Pyrénées i el president de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, qui ha agraït la implicació de les dues entitats en l’organització habitual de l’acte.