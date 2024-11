La Policia alerta de trucades perilloses amb la suplantació de números andorrans

La Policia alerta aquest matí que s'han detectat diverses trucades que suplanten telèfons d'Andorra per demanar inversions de trading. Una modalitat de ciberatac per cometre fraus, segons informen des del cos, que s'anomena 'spoofing' telefònic i consisteix a falsejar el número de telèfon perquè sembli legítim i crear confiança. En aquest cas, els estafadors no es fan passar pel titular de la línia, però sí que utilitzen el seu número amb l'objectiu d'entrar en contacte amb la víctima potencial. En els primers casos, els quals es van començar a detectar dimecres al vespre, la persona que trucava s'identificava com a 'Estefania'.

Val a dir que un cop han establert el contacte proposant suposades inversions, sol·liciten a la possible víctima que s'instal·li una aplicació que, en realitat, faran servir per accedir remotament al seu dispositiu i robar dades. Més en detall, aconseguirien tenir accés atota la informació del mòbil i, fins i tot, al compte i les dades bancàries.

Per aquest motiu, la Policia recomana no descarregar res ni facilitar cap dada en rebre aquestes trucades. Si mai es rep una trucada d'aquesta mena, el millor que es pot fer és penjar. En cas que alguna persona sigui coneixedora que li han pogut suplantar el número de telèfon, ha de cursar denúncia al més aviat possible amb tota la informació de la qual disposi. El cos policial també alerta que estafes com aquestes es van adaptant i perfeccionant contínuament en el temps, per això, s'ha de vigilar cadascuna de les accions i corroborar sempre la informació.