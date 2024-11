Les Andbank GSeries tornen a les quatre categories, entre elles els Giand

El vinent serà el primer any des de fa més de 30 que no tindrà lloc el Trofeu Andros. Amb aquesta premissa, les Andbank GSeries es queden com a l'únic certamen al sud d'Europa que pot acollir curses sobre gel, i això, tal com ha apuntat el director del circuit Andorra-El Pas de la Casa, Àlex Bercianos, "és un repte". Un repte que, ha afegit, agafen amb la voluntat de donar la màxima qualitat i difusió. Per això, la cita tornarà a acollir quatre categories, una d'elles la reina, els Giand, i n'incorporarà una de nova de la mà de la marca Speed Car.

Entrant al detall, Bercianos ha anunciat que mantindran els Side by Side (SDS) i la Clio Ice Trophy, als quals se sumen la recuperació dels Giand i la novetat d'aquesta temporada, la nova classe amb Speed Car. En aquest cas concret, es tracta d'una categoria similar al kart cròs que es feia a l'època, però diferenciant-se perquè serà monomarca. En afegit, ha confirmat que a hores d'ara el 75% de les categories estan completes i que treballen per assolir el 'sold-out', doncs estan contactant amb diferents pilots entre els quals es troben internacionals com dels Emirats Àrabs i nacionals.

Pel que fa al calendari, des de l'organització han esmentat que hi haurà un canvi, i és que amb l'eliminació de l'Andros, el qual es feia al desembre, seran les GSeries les que s'avancin per donar el tret de sortida el mes vinent. A més, es mantenen els quatre mítings, el 21 de desembre, l'11 i el 18 de gener i l'1 de febrer. Però, i a demanda dels pilots de fer-los més curts, han decidit dividir els horaris en dos blocs: SDS i Clio Ice Trophy de 16.00 a 20.00 hores i Giand i Speed Car de 21.00 a 00.00 hores. Cal apuntar que els Ice Gladiatiors s'han eliminat, ja que "l'estratègia comercial del circuit a l'hivern passa per les dues rodes, i malauradament no tenim espai físic ni temporal per acollir més categories", en paraules del director del circuit Andorra-El Pas de la Casa.

Una de les voluntats és atraure més públic resident, motiu pel qual han dut a terme diferents millores i inversions en la instal·lació i la part tecnològica. Així, "s'ha treballat molt" en un sistema de càmeres repartides pel traçat i en la connectivitat a internet. També s'han repartit més pantalles pels aficionats que vagin al circuit i han renovat amb Al Kamel, firma espanyola referent pel que fa als cronometratges. D'altra banda, han implementat una estratègia de comunicació i una de mobilitat per poder fer servir el tercer carril de la GC-2 com aparcament. En darrer lloc, Bercianos ha comentat que reactivaran el programa televisiu, d'entorn els 30 minuts, amb diferents canals d'arreu del món amb els quals encara estan acabant de tancar contractes.