Un ciberatac paralitza serveis tecnològics a diverses entitats del país

Una de les principals empreses proveïdores de serveis tecnològics del país ha estat víctima d'un ciberatac que ha afectat directament diverses entitats, tant públiques com privades. Entre les entitats damnificades es troben les pàgines web de Mobilitat, RTVA, el Comú d’Andorra la Vella i Pyrénées, entre d'altres. Davant d'aquesta situació, el responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra, Jordi Ubach, ha assenyalat, en declaracions als mitjans, que, fins al moment, no es coneix la motivació de l'atac. Així mateix, ha precisat que "la informació disponible es troba en una fase inicial de l’incident, que correspon al procés de recuperació dels sistemes", a més de subratllar que, "fins que no es disposi de més dades, no es pot determinar qui o què hi ha al darrere".

En aquest context, Ubach ha explicat que, segons el protocol establert, "les entitats tenen 72 hores per informar de l'incident, i posteriorment disposen de diversos dies per proporcionar informació addicional sobre el succés". Pel que fa a les entitats afectades, l'Agència Nacional de Ciberseguretat ha indicat que encara no s’ha determinat el nombre total d’empreses afectades. Tanmateix, han destacat que les afectacions en entitats públiques són limitades. Entre aquestes es troben la pàgina web de Mobilitat i la del Comú d’Andorra la Vella, que han informat a través de la xarxa social X (abans Twitter) que els seus portals es trobaven fora de servei per problemes tècnics.

Ubach també ha explicat que l'agència està compartint informació a través dels canals i grups de treball pertinents per obtenir "més intel·ligència" sobre l’atac i compartir-la amb les entitats afectades, així com amb la resta del teixit empresarial i institucional del país, per prevenir incidents similars. Finalment, des de l'agència han aclarit que encara no és possible valorar si aquest és l’atac tecnològic més important que ha patit el país, ja que es troben a l'espera de fer balanç sobre la magnitud de l'afectació.