El Premi Pirene reconeix els millors treballs periodístics sobre el territori pirinenc

L’edifici administratiu del Govern ha estat aquest dijous l’escenari de l’entrega dels premis de la 28a edició del Premi Pirene de periodisme interpirinenc, convocat anualment pel Departament de Promoció Cultural. Aquest reconeixement posa en valor els millors treballs d’investigació periodística vinculats al territori pirinenc. En aquesta edició s’han presentat un total de vuit treballs, que han estat avaluats per un jurat format per Eva Arasa, Bru Noya i Viviana Besolí.

En la categoria de premsa escrita, el guardó, dotat amb 3.000 euros, ha estat atorgat a Oriol Clavera i Riera pel reportatge 'Pirineu pastor', publicat al número 307 de la revista 'Descobrir el maig de 2024'. El jurat ha destacat la rigorosa aproximació al pastoralisme pirinenc i la presentació acurada del dossier, que posa en valor la pervivència dels camins ramaders i la importància de la ramaderia tradicional per als pastors de muntanya.

En l’àmbit de premsa audiovisual, el premi, també amb una dotació de 3.000 euros, ha estat per a Ràdio i Televisió d’Andorra pel documental 'Els horitzons del gegant de pedra: 20 anys del Parc Natural del Comapedrosa', emès el 29 de setembre de 2023. El jurat ha subratllat l’exhaustivitat amb què s’aborden les particularitats d’aquest espai natural protegit, així com la qualitat de les imatges i la diversitat de testimonis que contribueixen a la peça.

El premi especial que incideix en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus, dotat amb 1.500 euros i aportat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, ha estat per a Eduard Ros i Elena Pardo pel reportatge Camins ancestrals el 21 de juny de 2024. El jurat ha valorat l’enfocament sobre la transhumància, una activitat que ha configurat el paisatge d’Andorra i el Pirineu i que ha estat reconeguda recentment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Durant l’acte, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha posat en relleu el paper essencial del periodisme, afirmant que “des del Govern considerem que el periodisme és una responsabilitat social per a la qual l’honestedat i la dedicació són essencials”. Bonell també ha destacat que “la tasca del Premi Pirene és reconèixer un periodisme que transcendeix la immediatesa i aprofundeix en històries que ens ajuden a entendre millor la societat en què vivim, especialment en el context pirinenc”.