El projecte Node d’Andorra Telecom compleix els terminis i avança segons el calendari

El projecte Node d’Andorra Telecom continua avançant fermament, complint els terminis establerts i, fins i tot, superant algunes fites en l’execució dels treballs. Aquest dijous, els membres del consell d’administració de l’operadora, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot, han visitat l’obra i han valorat positivament l’estat actual del projecte.

La posada en funcionament del Node està prevista per a l’estiu de 2026, moment en què s’espera que es converteixi en un punt clau per millorar l’atenció presencial als més de 100.000 clients i visitants anuals que actualment rep l’operadora. Aquesta nova infraestructura busca optimitzar els serveis i la gestió d’Andorra Telecom per adaptar-se millor a les necessitats dels ciutadans.

El projecte també preveu un diàleg constant amb els veïns per garantir la màxima transparència i participació en el procés de desenvolupament. En aquest sentit, s’han planificat trobades semestrals per informar sobre els avenços i recollir impressions abans de cada fase clau de les obres. Aquesta comunicació té com a objectiu minimitzar les possibles molèsties i mantenir un vincle estret amb l’entorn urbà.