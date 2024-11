Les llicències de l'esport federat augmenten un 6,9%

Per últim, s'ha de destacar que durant la temporada 2023-24 s’han atorgat 44 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, cosa que suposa un augment del 41,9% en relació amb la temporada anterior. L'augment més alt ha estat en el programa Pre-Elit, passant dels dos a les quatre beques (100%), seguit del programa Joves promeses (25%); programa Promeses (21,1%) i el programa Elit (16,7%).

Per edat, durant la 2023-24 s’enregistren 2.423 llicències esportives corresponents a menors d’11 anys (un 26,4% del total), 1.927 a menors d’entre 11 i 14 anys (un 21% del total), 1.346 llicències de persones d’entre 15 i 17 anys (un 14,6% del total) i 3.497 de persones majors de 17 anys (el 38,0% restant). Respecte a les dades del curs 2022-23, destaca la disminució del 6,9% en la franja d'edat entre els 11 i els 14 anys, mentre que les pujades més significatives les han viscut la franja dels 15 als 17 anys (20,6%) i dels 0 als 10 anys (15,2%).

Si es desglossen les llicències esportives per sexe, en la temporada 2023-24 es constata una presència majoritària d’homes federats, amb un total de 6.524 llicències (71% del total i un 3,4% més que l'anterior curs), enfront de les 2.669 llicències femenines, que suposen el 29% restant, amb una variació positiva del 16,6% respecte a la temporada anterior.

El Periòdic

