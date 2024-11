Govern simplificarà els tràmits administratius i aposta per la internacionalització empresarial

El Govern té la intenció d’agilitzar els tràmits administratius per a les empreses de cara al 2025. La ministra d’Economia, Conxita Marsol, ha admès durant la 1a Jornada Internacional d’Andorra Business que “tenim uns tràmits feixucs”, però ha assegurat que ja s’està treballant per millorar-los. En concret, Marsol ha explicat que l’objectiu és “simplificar les autoritzacions comercials” per arribar a “una autorització única”. Aquesta mesura es coordinarà amb els comuns per evitar duplicitats burocràtiques, com demanar la mateixa informació a diferents organismes.

Segons la ministra, aquesta iniciativa beneficiarà les empreses tant en el seu dia a dia com en el seu procés d’internacionalització. Marsol ha posat com a exemple negocis més generalistes, com botigues de roba o sabateries, que podrien acollir-se a aquest tràmit únic. “Hem d’aconseguir una simplificació, que amb un simple document una empresa es comprometi a complir la legislació, i a partir d’aquí pugui obrir. Després l’administració ja farà les verificacions a posteriori, i si no es compleix, s’hauran d’assumir responsabilitats”, ha afirmat.

Des d’Andorra Business, la directora Judit Hidalgo ha valorat positivament la mesura i ha destacat que "seria una gran fita" per facilitar el funcionament empresarial al país. Hidalgo també ha ressaltat que “les empreses han de veure més enllà de les seves fronteres, ja que internacionalitzar-se no és només una opció, sinó una necessitat”. Segons ella, “tenir una estratègia clara i aprofitar el suport disponible pot marcar la diferència”.

La Jornada Internacional d’Andorra Business s’ha centrat també a assessorar les empreses andorranes sobre com expandir-se en mercats internacionals. “Qualsevol empresa que s’ho proposi pot internacionalitzar-se, perquè hi ha nínxols de mercat disponibles”, ha afirmat Marsol. A més, ha assenyalat que l’Acord d’associació amb la Unió Europea oferirà noves oportunitats, especialment pel que fa a homologacions tècniques. Judit Hidalgo ha coincidit en destacar l’impacte positiu de l’acord d’associació, afirmant que serà “un abans i un després” en sectors com la cosmètica, la biomedicina i l’alimentació, que sovint troben dificultats per homologar els seus productes. “Aquest acord permetrà allisar el terreny per a les homologacions tècniques”, ha assegurat.

Durant la jornada, s’han organitzat més de 25 reunions entre empresaris i experts per analitzar com afrontar el procés d’internacionalització. Segons Hidalgo, els darrers dos anys Andorra Business i Acció han ajudat 37 empreses a fer el salt als mercats exteriors, i ara s’ha llançat el programa ‘Èxit’ per oferir més suport en aquesta línia. Marsol també ha anunciat que el Govern preveu organitzar una nova missió econòmica internacional, després de l’èxit de la que es va dur a terme a Portugal. Aquesta vegada, la destinació serà el Canadà, amb l’objectiu de facilitar contactes i oportunitats per a les empreses andorranes.

En la mateixa jornada, el periodista i professor universitari Pelayo Corella ha animat els empresaris a perdre la por a la internacionalització. “Tothom s’equivoca, però la por és el pitjor company de viatge”, ha destacat. Corella ha insistit que la internacionalització no només significa vendre a altres països, sinó també analitzar el mercat global i aprofitar les tendències. “No es tracta només d’exportar productes, sinó també de captar coneixement i veure com s’estan fent les coses arreu del món”, ha afegit.

L’especialista ha advertit que les empreses que no es plantegin expandir-se poden trobar-se exposades a la competència internacional. També ha subratllat la importància d’evitar concentrar tot el risc en un sol país i d’identificar un avantatge competitiu sostenible abans de fer el salt als mercats exteriors. Corella ha conclòs que “les empreses que es queden al marge de la internacionalització es perden grans oportunitats, especialment en un món tan globalitzat”. Finalment, ha incidit en la necessitat de comptar amb una administració àgil que no sigui un obstacle per al creixement empresarial. Amb ironia, ha demanat evitar la “burrocràcia” i facilitar els tràmits per a les empreses que busquen créixer tant dins com fora del país.