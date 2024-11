Molné assegura reptes com l'aïllament prolongat i la salut mental a la Comella

El Consell General ha sigut avui l’escenari d’un intens debat sobre la situació penitenciària a Andorra, arran del suïcidi recent d’un intern al Centre Penitenciari de la Comella. La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha interpel·lat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per exigir explicacions sobre el cas i per denunciar les condicions en què es troben els reclusos. El tema, que s’iniciava amb la tragèdia personal del jove de 28 anys, ha derivat en una discussió més àmplia sobre el model penitenciari del país, marcant un debat tens i carregat de retrets entre els parlamentaris socialdemòcrates i la titular ministerial.

Molné ha defensat la gestió realitzada pel Govern i ha remarcat que, segons els informes administratius i tècnics elaborats després del succés, “no hi ha hagut cap negligència en l’aplicació dels protocols antisuïcidi” al centre penitenciari. A més, ha destacat que aquests protocols es van aplicar tal com es requereix, incloent el seguiment per part dels professionals mèdics i el personal de seguretat. La ministra ha explicat que “quan es detecta que una persona pot estar en risc, s’activa un mecanisme immediat que inclou la reubicació en una cel·la especial i l’atenció per part d’un equip mèdic especialitzat”.

Tot i això, Molné ha rebutjat la possibilitat de dur a terme una auditoria externa, al·legant que la situació ha estat suficientment analitzada a nivell intern i que la fiscalia ja està investigant el cas en l’àmbit judicial. Enmig de les explicacions, la ministra ha lamentat que, al seu entendre, el PS hagi utilitzat aquest succés per desacreditar la gestió penitenciària del Govern. “No s’ha de fer política d’un cas aïllat”, ha afirmat, insistint que els casos puntuals no haurien de ser motiu per posar en dubte tot un sistema.

Les crítiques, però, no han convençut Vela, que ha exigit més transparència i ha reiterat la necessitat de garantir millor els drets dels interns, denunciant l’excessiu aïllament que pateixen. “Els interns passen fins a 19 hores diàries a les cel·les, una situació que vulnera els seus drets humans i dificulta la seva rehabilitació”, ha afirmat. La consellera també ha defensat que “el sistema actual és massa punitiu i no ajuda a respectar els drets humans dels reclusos” i ha proposat augmentar els programes de formació i activitats per afavorir la seva rehabilitació.

Pel que fa a la situació de salut mental, Molné ha reconegut que el centre està atenent més interns que mai amb trastorns mentals i ha anunciat que “estem treballant en un nou model de centre penitenciari adaptat a aquesta realitat, que podria estar enllestit en un any”. Mentrestant, ha defensat que es treballa per ampliar les hores d’atenció psicològica disponibles, actualment limitades a vuit setmanals. “Mai he dit que no a augmentar els recursos. Estem disposats a fer-ho, però no cal desacreditar el que ja estem fent”, ha subratllat. La ministra també ha destacat que ha iniciat una consulta al Consell Superior de la Justícia i als tribunals per explorar models que millorin la situació dels interns amb problemes de salut mental i s’adaptin millor a les seves necessitats. “Aquest treball analític permetrà dissenyar un sistema penitenciari més sensible i adequat”, ha assenyalat.

Molné ha assegurat que el centre penitenciari ofereix diverses activitats, com tallers d’art i pintura, i ha afirmat que “el centre penitenciari no és un desastre, com s’ha volgut suggerir, sinó que es treballa contínuament per millorar-lo”. Així mateix, ha destacat que el personal mèdic inclou quatre infermeres a temps complet, una metgessa a temps parcial i un psicòleg, i que es preveu ampliar aquesta dotació amb un conveni amb el SAAS. En resposta a les preocupacions del conseller Pere Baró, que ha qüestionat si aquesta atenció és suficient per als 80 interns, la ministra ha indicat que “es treballa en la millora de la cobertura sanitària al centre”.

El debat també ha inclòs qüestions sobre reinserció social i treballs comunitaris, plantejades per altres consellers com la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha lamentat que “actualment no es duen a terme mesures d’inserció laboral efectives”. Molné ha considerat que “incrementar les oportunitats de treball per als interns és una bona idea”, tot i advertir que es requereix la col·laboració d’empreses i institucions externes. Segons la ministra, “es treballarà en campanyes de sensibilització i possibles incentius per fer-ho possible”.

Així doncs, el debat al Consell General ha posat de manifest les diferències entre les visions del Govern i els partits de l’oposició sobre la gestió del centre penitenciari. Tot i que Molné ha defensat els esforços fets fins ara, també ha admès que “la qüestió de l’aïllament i la salut mental són reptes que requereixen més recursos i una planificació a llarg termini”. Vela ha tancat el debat demanant un model penitenciari més humà, mentre que la ministra ha reiterat que “s’està utilitzant un cas concret per desacreditar el treball que es fa al centre penitenciari”.