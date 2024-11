L’oposició exigeix més recursos per garantir els drets i la reinserció dels interns

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha preguntat al Govern en sessió al Consell General sobre el suïcidi d’un intern al Centre Penitenciari de la Comella, esdeveniment que va ser confirmat fa gairebé un mes. Vela ha expressat preocupació per la situació dels interns i ha afirmat que la Llei Penitenciària no garanteix suficientment els drets dels reclusos, assenyalant que “és excessivament punitiva i necessita una reforma profunda”. Tanmateix, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el centre compta amb un protocol antisuïcidi específic i un equip professional dedicat al seguiment dels interns amb problemes de salut mental.

Segons ha detallat, “quan es detecta que una persona pot estar en risc, s’activa un mecanisme immediat que inclou la reubicació en una cel·la especial i l’atenció per part d’un equip mèdic especialitzat”. Per altra banda, ha insistit que el seguiment és “exhaustiu” i que, després d’una revisió interna, “no s’ha detectat cap negligència en aquest cas concret”. Tanmateix, Vela ha criticat que els interns passen fins a 19 hores al dia a les cel·les, fet que, al seu entendre, vulnera els seus drets i dificulta la seva rehabilitació: “El sistema actual no ajuda a respectar els drets humans dels reclusos”, i ha proposat augmentar els programes de formació i activitats per afavorir la reinserció.

La ministra Molné ha defensat que la Comella ofereix diverses activitats, com tallers d’art i pintura, i ha assegurat que s’estan augmentant els recursos dedicats al benestar dels interns. A més, ha destacat que “el centre penitenciari no és un desastre, com s’ha volgut suggerir, sinó que es treballa contínuament per millorar-lo”. Pel que fa als recursos sanitaris, ha confirmat que l’equip mèdic està format per quatre infermeres a temps complet, una metgessa a temps parcial i un psicòleg, i ha anunciat que s’està treballant en ampliar aquesta dotació.

Per la seva banda, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha lamentat que “actualment no es duen a terme mesures d’inserció laboral efectives” i ha instat el Govern a promoure convenis amb empreses perquè els interns puguin treballar o estudiar durant el seu temps al centre. Molné ha admès que aquestes iniciatives són residuals i ha afirmat que “cal voluntat dels interns i més recursos per fer créixer aquests programes”.

En resposta a una pregunta del conseller socialdemòcrata Pere Baró sobre el nombre d’hores dedicades pels professionals sanitaris, la ministra ha indicat que existeix un conveni amb el SAAS i que “es treballa en la millora de la cobertura sanitària al centre”. Baró ha qüestionat si l’atenció actual és suficient per a 80 interns i ha criticat que no es facin prou esforços per millorar la salut mental dels reclusos. “No es pot desacreditar un sistema públic que està fent esforços constants per evolucionar”, ha replicat la titular d'Interior.

Vela ha conclòs defensant la necessitat d’un model penitenciari més humà i ha suggerit que el sistema actual és “massa aïllant” i no garanteix una reinserció social efectiva. Molné, per la seva banda, ha rebutjat aquesta visió i ha assegurat que “s’està utilitzant un cas concret per desacreditar el treball que es fa al centre penitenciari”. La ministra ha reiterat que no es considera necessària una auditoria externa, ja que no s’han detectat responsabilitats externes en aquest succés.