Naturland dona el tret de sortida a la temporada d’hivern amb diverses novetats

Naturland inaugurarà la nova temporada d’hivern el pròxim 30 de novembre, amb una campanya que s’estendrà fins al 21 d’abril. Aquesta temporada arriba amb una àmplia gamma d’activitats dissenyades per a tots els gustos i edats, destacant per algunes novetats que prometen sorprendre els visitants. Entre les propostes més innovadores destaquen les 'Snow Scooter' i el 'Trineu Tour', dues experiències que ofereixen una manera diferent i emocionant de gaudir de la neu.

La programació nocturna també pren protagonisme amb la continuïtat de les 'Nits Nòrdiques la Rabassa', sessions que tindran lloc de 17.00 a 20.00 hores i que inclouran diverses activitats pensades per satisfer un ampli ventall de públics. Les atraccions més populars, com el Tobotronc, l’Airtekk i la tirolina, es mantenen com a opcions destacades dins l’oferta de Naturland, continuant la seva trajectòria d’èxit entre els visitants.

A la cota 2.000, l’espai oferirà múltiples opcions relacionades amb l’esquí nòrdic, com ara el forfet amb lloguer de material, rutes guiades amb raquetes d’aproximadament una hora, lloguer de raquetes i trineus infantils, a més de l’encantador circuit N’Boscat. Durant les festes de Nadal, Naturland recuperarà activitats tradicionals com les trobades amb el Pare Noel, una experiència ja consolidada com a imprescindible per a famílies i infants.