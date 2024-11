Naturland inaugura la temporada d'hivern amb noves activitats per a tots els públics

Naturland donarà el tret de sortida a la nova temporada d’hivern el pròxim 30 de novembre, una campanya que s’allargarà fins al 21 d’abril i que arriba amb un ampli ventall d’activitats per a totes les edats i preferències. Entre les principals novetats destaquen les "Snow Scooter" i el "Trineu Tour", dues propostes que permetran als visitants gaudir de la neu d’una manera innovadora i diferent.

La proposta nocturna també tindrà protagonisme amb la continuïtat de les "Nits Nòrdiques la Rabassa", unes sessions programades entre les 17.00 i les 20.00 hores que inclouran diverses activitats pensades per a un públic divers.

A més, l’oferta consolidada d’atraccions com el Tobotronc, l’Airtekk i la tirolina seguirà estant disponible, mantenint-se com a propostes de gran acceptació entre els visitants.

Pel que fa a la cota 2.000, la zona oferirà diverses opcions relacionades amb l’esquí nòrdic, inclòs el forfet amb lloguer de material, una ruta guiada amb raquetes d’una hora aproximadament, el lloguer de raquetes, trineus infantils i l’atractiu circuit N’Boscat.

Durant les Festes de Nadal, Naturland tornarà a comptar amb les activitats tradicionals del Pare Noel, un clàssic que ja s’ha convertit en una cita ineludible per a famílies i infants. Amb aquesta variada oferta, Naturland consolida la seva posició com a destinació d’oci i natura per a la temporada d’hivern.