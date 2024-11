L'FC Andorra Genuine enceta una nova temporada de LaLiga Genuine

Comença una nova temporada de LaLiga Genuine, la competició oficial d'equips formats per jugadors i jugadores amb diferents capacitats, amb la presència, per tercera temporada consecutiva de l'FC Andorra. El conjunt entrenat per Montse Sánchez, com tots els altres equips participants, s'estrenarà a Tarragona en la primera fase del curs.

L'FC Andorra Genuine ha viatjat aquest dijous a la tarda cap a Catalunya per estar present a l'acte d'inauguració que tindrà lloc al Nou Estadi Costa Daurada, el qual es durà a terme divendres. Els partits – dos el dissabte i un el diumenge – es disputaran al Complex Esportiu de Futbol de Salou en el que serà el tret de sortida d'una nova temporada de la competició.

En aquesta primera jornada del campionat, els tricolor s'enfrontaran al Lugo (dissabte 23 a les 11.00 hores), el Racing de Ferrol (dissabte 23 a les 18.30 hores) i el Saragossa (diumenge 24 a les 11.00 hores).