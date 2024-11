Concòrdia acusa el Govern de provocar la crisi de l’habitatge per les inversions estrangeres

El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha acusat avui el Govern de ser el principal responsable de la crisi de l’habitatge al país, en un enfrontament marcat per la nova quota de 125 permisos per a treballadors per compte propi. Bartolomé ha atribuït aquesta situació a una política que, segons ell, ha prioritzat les inversions estrangeres sense tenir en compte les necessitats dels ciutadans d’Andorra.

“La crisi de l’habitatge l’heu provocat vosaltres”, ha afirmat Bartolomé, dirigint-se al Govern durant la sessió de Consell General celebrada avui, i lamentant que el país s’hagi convertit en un “jardí per als inversors estrangers” mentre s’ha deixat de banda als residents. El conseller ha subratllat que, des del 2011, s’han autoritzat més de 6.000 inversions estrangeres i ha destacat que pocs països han viscut un flux d’aquestes dimensions. Bartolomé ha denunciat la “manca de direcció clara” de les polítiques de l’Executiu en aquest àmbit i ha assegurat que aquestes han fet d’Andorra un lloc “irreconeixible per als andorrans”.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha respost defensant la necessitat d’una política equilibrada que permeti gestionar la pressió demogràfica i l’impacte al mercat de l’habitatge. Altrament, ha explicat que s’han reduït les quotes d’immigració per compte propi al 50%, passant de 500 a 125 permisos, i ha assegurat que aquestes mesures són necessàries per mitigar la tensió. “La Llei Òmnibus ofereix mecanismes per controlar aquest tipus d’inversions i garantir que siguin sostenibles”, ha declarat Molné, afegint que “criminalitzar la inversió estrangera no aporta solucions”.

Bartolomé, però, ha insistit que les polítiques encapçalades pel cap de Govern, Xavier Espot, han contribuït directament a la crisi actual, acusant el Govern d’oblidar els ciutadans per beneficiar interessos externs. En aquest sentit, ha criticat que l’Executiu hagi afavorit un model que ha permès l’entrada massiva d’inversions sense considerar-ne les conseqüències socials. Per la seva banda, el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, també ha intervingut per demanar més claredat sobre els criteris utilitzats per determinar les quotes i per avaluar l’impacte que tenen en l’economia i el mercat de l’habitatge. Molné, però, ha reiterat que el Govern està prenent mesures per pal·liar la situació, destacant que “un control rigorós i sostenible és clau per garantir l’equilibri”.