Espot admet que no pot convocar el referèndum perquè el text no "està totalment tancat"

El cap de Govern, Xavier Espot, admet que el text s'hauria de renegociar en cas que els Estats membres no admetin algun dels articles inclosos: "Si fos mixt caldria una ratificació de tots els Estats membres, i si no ho fos només caldria la ratificació del consell, motiu pel qual no puc detallar la data". Així ha quedat ratificat al debat al Consell General envers la convocatòria d’un referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, en una sessió que ha posat de manifest la manca de claredat del Govern pel que fa al procés d'aprovació del contingut definitiu del text negociat. Tot i les preguntes formulades per Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Espot no ha especificat si l’Acord serà considerat mixt o no, ni tampoc quines seran les implicacions d’aquest fet en el calendari previst.

Espot ha defensat que no seria prudent fixar una data per al referèndum mentre el Consell de la Unió Europea no validi el text. “El que no farem és convocar-lo fins que el contingut estigui totalment esmenat i confirmat”, ha declarat. No obstant això, ha admès que, en un hipotètic escenari en què algun dels Estats membre decidís renegociar algun article, es podrien fer canvis puntuals, una afirmació que ha generat més dubtes sobre el grau de fermesa del document acordat.

En aquesta mateixa línia, la consellera Montaner ha criticat la falta de definició del Govern, subratllant que la ciutadania té dret a saber amb claredat quin serà el text sotmès a votació i quan es durà a terme la consulta. A més, ha insistit que “no hi ha cap motiu per ajornar el referèndum si la intenció és garantir la participació ciutadana”. Espot, per contra, ha replicat que avançar el referèndum sense tenir la validació final seria “imprudent” i ha afegit que el seu Govern no fa “política de la por”, tot i acusar els opositors de generar alarmisme.

El debat ha pres un gir tens quan Montaner ha assenyalat que el Govern ha fet ús d’intel·ligència artificial per avaluar certs aspectes del text negociat, amb un cost molt superior al del seu propi estudi d’impacte, el qual es xifra en 14.000 euros. Espot ha replicat amb un comentari en què apel·lava a la “intel·ligència natural” per suggerir que no caldria debatre qüestions com aquesta, considerant la presidenta d'Andorra Endavant, amb un to irònic, l’al·lusió una distracció davant la manca de respostes concretes sobre el full de ruta.

Pel que fa a les garanties que ofereix l’Acord, el cap de Govern ha reiterat que ha estat elaborat amb el suport dels millors assessors i que representa la millor opció per al Principat. Tanmateix, ha advertit que rebutjar-lo comportaria “conseqüències terribles” per al país. Sobre la possibilitat expressada pel mateix Espot de fer canvis puntuals al text negociat, aquesta ha alimentat les crítiques de l’oposició, la qual ha acusat el Govern de no haver abordat la negociació amb prou rigor ni transparència.

Així i tot, Montaner ha insistit que la pèrdua de mecanismes com la immigració selectiva podria tenir un impacte negatiu, mentre Espot ha assegurat que Andorra no aspira a formar part de l’espai Schengen i que mantindrà els seus controls fronterers actuals. Finalment, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha lamentat la manca d’un estudi complet que avali l’Acord i ha acusat el Govern de generar confusió entre la població.