Casal confirma un estudi nacional de càrrega per garantir el creixement sostenible

La pregunta formulada al Consell General pel conseller Cerni Escalé, president del grup parlamentari de Concòrdia, ha posat en relleu la necessitat d’un estudi de capacitat de càrrega nacional i la manca d’acció coordinada entre Govern i comuns per abordar el creixement urbanístic i la pressió sobre els recursos del país. Escalé ha preguntat al Govern què entén per aquest estudi i ha criticat que només s’estigui valorant el “valor màxim” de capacitat de càrrega, obviant el “valor òptim” que garanteixi un desenvolupament sostenible. A més, ha assenyalat que, des del 2011 s’han autoritzat més de dos milions de metres quadrats per edificació, una xifra que, segons ell, evidencia la manca de control sobre l’expansió urbanística: “Quines mesures preveu Govern per frenar aquesta expansió desmesurada?”.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, qui ha respost a la pregunta, ha defensat que ja existeixen estudis nacionals que s’estan compartint amb els comuns per garantir una planificació coordinada. D'aquesta manera, ha remarcat que són els comuns els responsables d’elaborar els plans d’urbanisme en base al Pla Nacional del Territori: “Hem dut a terme un estudi de viabilitat sobre passos de fauna, que ens porta a un 33% de protecció total del territori”, ha explicat, destacant els esforços per preservar l’entorn natural. Casal també ha anunciat que Govern preveu realitzar un estudi de càrrega nacional. “Hi ha una voluntat nacional”, ha assegurat, deixant clar que per dur-lo a terme cal primer disposar de tots els treballs parroquials. A més, ha defensat que “al darrere de la llei del 2022 hi ha una voluntat nacional” i que, un cop es disposi de tots els estudis parroquials, es farà una valoració global.

Així mateix, ha assegurat que “les directrius d’ordenació” facilitades als comuns “eren clares” i que l’estudi global permetrà dimensionar i planificar les inversions que són competència del Govern. El ministre ha aprofitat per criticar el Comú d’Escaldes-Engordany pel fet de no haver presentat el seu estudi després de dos anys: “Això tampoc ajuda en absolut”, ha retret, apuntant que aquest retard dificulta el progrés del procés. Escalé ha respost que “tenim constància que s’entregarà en pocs dies”, defensant que no es poden generalitzar els retards i insistint en la necessitat d’un compromís més ferm per part del Govern, tot preguntant quants projectes urbanístics s’han denegat. El ministre no ha proporcionat una xifra concreta, afirmant que no disposava de la dada en aquell moment. Tot i això, ha defensat que la Llei Òmnibus, pendent d’aprovació, promou un model de creixement sostenible.

Per la seva part, la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha subratllat que encara falta completar l’estudi de capacitat de càrrega de la parròquia d’Escaldes-Engordany i ha remarcat la importància d’incloure-hi el component turístic per obtenir una visió més àmplia de l’impacte del creixement. Casal, però, ha confirmat que els estudis enviats pels comuns ja han estat analitzats i que es podrien modificar si fos necessari, tot indicant que el procés està en marxa. Tanmateix, des de Concòrdia s’ha mostrat escepticisme sobre la qualitat dels estudis parroquials. Escalé ha apuntat que “vivim un moment de construcció desbocada” i ha lamentat que els estudis de càrrega no s’han fet en les millors condicions possibles, destacant que hi ha hagut “criteris pocs definits”, que “han faltat dades” i que “no s’ha treballat amb les mateixes empreses”.