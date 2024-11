Carolina Poussier, l'escollida a la FAC

La Federació Andorrana de Ciclisme estarà encapçalada els pròxims quatre anys per Carolina Poussier, qui es presentava a la presidència amb una candidatura continuista envers l'anterior mandatari dels darrers 12 anys, Gerard Riart. La seva llista, formada per Joan Turné (vicepresident), Xavi Mora (secretari), Òscar Cabanas (tresorer) i Berta Bassols i Aida Moscoso (vocals), s'ha imposat per 26 vots a la de l'Sprint Club, amb Enric Fontbernat i Emili Pérez com a cares visibles.

En total, 123 persones de les 287 que podien votar han exercit el seu dret, amb un resultat de 73 paperetes a favor de Poussier enfront de les 47 de Fontbernat. A més, dos han estat en blanc i un nul. "Estic molt contenta", ha dit la nova mandatària després del recompte, mencionant que el resultat "és una resposta a la feina feta aquests dies" i que al darrere hi ha un projecte "important". Per la seva part, Fontbernat ha titllat el resultat d'interessant vist el nombre de persones que han votat, fet que considera "un èxit pel ciclisme".

Demanada per la prioritat del nou projecte, la ja presidenta ha apuntat que és la base, la qual considera que s'ha de reactivar. "No podem deixar que no hi hagi ningú al darrere dels més joves que tenim ara", ha dit al respecte. Ara bé, com a punt important més pròxim es troben els Jocs dels Petits Estats: "Hem de treballar per veure quins atletes podem portar i preparar-los el millor possible, a partir d'ara ho farem tot cap aquest sentit". Així mateix, ha assenyalat que una altra branca de treball serà fer una feina pedagògica per mantenir els esportistes: "A Andorra és molt difícil viure del ciclisme, i els podríem formar perquè poguessin continuar vinculats amb aquest esport".

Pel que fa a la nova junta, cal apuntar que estarà formada pels sis membres de la candidatura vencedora i se'ls sumarà dos més de la perdedora. Demanat per aquest aspecte, Fontbernat ha reconegut que a hores d'ara encara no saben qui serà: "Sabem que a cada llista tenim un ventall de persones molt ampli i és veure segons els projectes en prioritat qui portarem". En aquest sentit, sobre l'entesa entre les dues candidatures, ha afegit que "estarem per recolzar en tot el que faci falta", mentre que Poussier ha continuat per la mateixa línia: "Volem que tothom participi, que vinguin i que hi hagi entesa [...] Això és un projecte de país, no de club ni de candidatura".