Cristina Cerqueda Jewelry va celebrar aquest dimecres l’obertura del seu nou establiment a Casa Guillemó, un edifici històric icònic situat al cor d’Andorra la Vella. L’esdeveniment va ser l’escenari perfecte per donar a conèixer el renovat concepte de la botiga, que fusiona joies i articles de regal amb un estil distintiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació