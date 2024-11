Andorra aporta 164.000 euros per garantir la pau en dotze operacions de l'ONU

El Govern va aprovar ahir, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, una contribució econòmica d’Andorra en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU. Es tracta de la segona contribució corresponent al segon semestre de l’any 2024, la qual suposa uns 164.227 dòlars per a onze projectes diferents, que varien en funció dels conflictes internacionals, per finançar així les missions establertes per les Nacions Unides. Concretament, es contribuirà a dotze operacions per al manteniment de la pau des de l'esmentada entitat.

Entrant en detalls, la contribució es destina a Minusma, la missió multidimensional integrada d'estabilització de l'ONU a Mali per donar suport als processos polítics en aquest país i dur a terme una sèrie de tasques relacionades amb la seguretat (13.466 dòlars) i a UNMIK, la missió d’administració provisional de les Nacions Unides a Kosovo, per promoure la seguretat, l'estabilitat i el respecte dels drets humans (1.002 dòlars).

També ha anat destinada a Minusca, la missió multidimensional integrada d’estabilització de les Nacions Unides en la República Centreafricana, a causa de les crisis humanitàries, polítiques, de seguretat i de drets humans (29.544 dòlars); a Minurso, la missió de les Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occidental (1.623 dòlars); a Unifil, la força provisional de l'ONU al Líban, per supervisar el cessament de les hostilitats, i ajudar a garantir l'accés humanitari a les poblacions civils i el retorn voluntari i segur de les persones desplaçades (13.467 dòlars).

La quantitat econòmica més gran, de 51.377 dòlars, s'ha destinat a Monusco, la missió d’estabilització de l'ONU a la República Democràtica del Congo, de protecció dels civils, el personal humanitari i els defensors dels drets humans que es trobin en perill imminent de sofrir violència física i donar suport al Govern en les iniciatives d'estabilització i consolidació de la pau. També es beneficiarà de la contribució Unisfa, la força provisional de seguretat de les Nacions Unides per Abyei, al Sudan. En aquest sentit, l'operació té la tasca de vigilar la frontera, que constitueix un focus de violència entre el nord i el sud, i facilitar el lliurament d'ajuda humanitària (7.627 dòlars).

Altrament, les darreres operacions són a Undof, la força d'observació de la desvinculació de l'ONU en el conflicte Israel-Síria al Golan per mantenir l'alto el foc entre les tropes i supervisar les àrees de separació i limitació (1.686 dòlars); a Unficyp, la força per al manteniment de la Pau a Xipre (753 dòlars); a la Unmiss, la missió de les Nacions Unides a la República del Sudan del Sud, per consolidar la pau i la seguretat i ajudar a establir les condicions per al desenvolupament (31.555 dòlars) i a UNSOS, l'oficina de suport de les Nacions Unides a Somàlia (12.127 dòlars).

Aquesta nova aportació econòmica del Principat en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU se suma a la del primer semestre de l’any, en la qual va aportar 32.977 euros per a quatre projectes diferents de la República de Sudan del Sud, Somàlia, en el projecte d’alto el foc immediat entre Síria i Israel i a Xipre.