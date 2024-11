Moció per millorar l’atenció als interns amb trastorns mentals en un termini de sis mesos

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui una moció al Consell General en què insta el Govern a realitzar, en un termini màxim de sis mesos, un estudi per identificar els recursos i mitjans necessaris per millorar l’atenció als interns, especialment aquells que pateixen malalties o trastorns de salut mental.

LLEGEIX MÉS: Molné assegura reptes com l'aïllament prolongat i la salut mental a la Comella

L’objectiu de la iniciativa és que aquest estudi serveixi com a base per crear un espai específic on ingressar i tractar aquestes persones, amb un programa d’accions diferenciat del que ja existeix per als interns comuns. A més, aquest programa hauria de comptar amb un seguiment per part del Ministeri d’Afers Socials per garantir-ne l’eficàcia.

Els socialdemòcrates també reclamen que, abans de finalitzar l’any 2025, Govern presenti un projecte de llei per modificar la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària. Aquesta reforma hauria de buscar un equilibri entre la funció punitiva del sistema penal i el seu objectiu rehabilitador i d’inserció social.