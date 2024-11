L'ocasió de mantenir la línia de creixement

L'FC Andorra continua fent passes endavant i mostra partit rere partit estar en una clara línia de creixement. En aquest sentit, i recordant que la temporada és una cursa de fons, Ferran Costa ha dissipat aquest matí en roda de premsa les crítiques que el seu conjunt ha rebut darrerament. "Estem bé, la identitat i l'estil estan cada vegada més i més clars", ha apuntat el tècnic, fent memòria que els tricolor fa 11 jornades que estan en places de play-off i que dels 13 duels fins a la data només n'han perdut dos.

La Primera Federació és feixuga, i tot i que el de Castelldefels té molt present l'objectiu del curs, les valoracions ja arribaran un cop acabi la competició. "Entenem que després de la situació tan dolorosa de l'any passat hi ha moltes ganes que surti bé", deia Costa, "i això fa que de vegades vulguem accelerar processos o 'timings' que no es poden accelerar [...] Hem de tenir celeritat per fer que les coses surtin de la millor manera", ha afegit.

Per a assolir-ho, tot passa per sumar aquest diumenge (15.30 hores) els tres punts contra l'Unionistas de Salamanca. La cita serà al Nacional amb els pirenaics davant els seus aficionats, dels qui l'entrenador català vol que "se sentin orgullosos, s'identifiquin amb l'equip i que quan arribi el maig tinguem la sensació que hi ha una comunió total". Els de Dani Llácer són desens amb 17 punts, i tot i que en el que es porta jugat de lliga només han vençut en tres ocasions, sumen el mateix nombre de desfetes que els andorrans (2). De fet, no veuen la derrota des de fa gairebé dos mesos, quan el líder, la Cultural Leonesa, els va superar per 1-2. Des de llavors, sis empats i un triomf. Com a apunt a destacar, els salmantins no saben què és sumar de tres lluny del Reina Sofía, ja que només han signat sis repartiments de punts i una derrota contra la 'Ponfe'.

Envers el castellanolleonès, Costa ha fet esment que és un conjunt molt complicat i incòmode. N'ha destacat sobretot la capacitat ofensiva, assenyalant que pot ser vertical molt ràpidament, que transita bé i que compta amb jugadors que poden fer una conducció "determinant" per dins i altres molt potents a l'espai. "El nivell d'atac és molt incisiu, perillós i amb molta gent a l'àrea", ha completat al respecte, tot apuntant que en la faceta defensiva no és un equip necessitat de possessions llargues.