La segona ronda del CDI entre Andorra i Alemanya, prevista per a principis de 2025

Cal recordar que, en paral·lel, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha impulsat altres iniciatives per estendre la xarxa de CDI d’Andorra. Recentment, ha començat a negociar amb Àustria per establir un acord fiscal similar, el qual faciliti les inversions i eviti el doble gravamen. Així mateix, durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, Tor va liderar la signatura d’un CDI amb Montenegro, un altre pas endavant en la internacionalització de l’economia andorrana.

Aquest conveni forma part de l’estratègia d’Andorra per ampliar la seva xarxa d’acords fiscals internacionals, amb l’objectiu de facilitar les relacions econòmiques i evitar la doble imposició a les empreses i ciutadans que mantenen activitats en ambdós països. Actualment, Andorra ja disposa de convenis d’aquest tipus amb països com França, Espanya, Luxemburg i Portugal.

Durant les trobades, els representants han intercanviat informació sobre els respectius sistemes tributaris, aconseguint avenços significatius en els treballs preliminars del conveni. Souque ha confirmat que les dues parts s’han emplaçat a una segona ronda de negociacions a principis de 2025 "per continuar desenvolupant els detalls del CDI".

La secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, ha informat a les seves xarxes socials que aquesta setmana ha tingut lloc a Berlín la primera ronda de negociació del Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI) entre Andorra i Alemanya. Les sessions s’han celebrat al Ministeri de Finances alemany, "en un ambient de col·laboració i excel·lent cooperació entre ambdues delegacions".

Per El Periòdic

