Oriol Pi es converteix en ambaixador de Forestal

El ciclista andorrà Oriol Pi s'ha convertit en ambaixador de Forestal, marca amb seu al Principat, per representar-la i portar el seu producte al món de la competició. Així s'ha informat avui en una roda de premsa que ha comptat amb el mateix corredor i el director general de Forestal Group, Rafael Gil-Pérez.

El pirenaic ha completat aquest curs el seu primer calendari sencer de Cross-Country "amb sensacions molt bones", segons ha confirmat. I és que ha assolit un top10 a la Copa Catalana i un top15 al Campionat d'Espanya. De cara la temporada vinent, Pi ha apuntat que l'objectiu, a banda de l'esmentat rol d'ambaixador, és finalitzar el més endavant possible, tot i que "depèn dels que vinguin a córrer", ha dit entre riures. "El nivell avui dia al ciclisme és molt alt, però no ens posem límits i estaré satisfet amb fer un curs complet i una mica millor que el d'enguany", ha afegit.

Per la seva part, Gil-Pérez s'ha mostrat molt content amb la incorporació del 'rider' local: "Hem buscat obrir el projecte de Cross-Country, el qual no existia, i amb l'Oriol estem encantats perquè no només munta bé amb bicicleta, sinó que ha donat molt feedback i amb això la bici és avui dia la que és". En aquest sentit, ha titllat els nous productes com de "segona generació" i ha recordat que Forestal continua sent marca local en la seva totalitat a excepció del muntatge.