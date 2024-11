Pirineu Viu demana un acord transfronterer contra l’especulació immobiliària

El col·lectiu Pirineu Viu ha fet públiques les seves demandes de cara a la manifestació convocada per al 6 de desembre a la Seu d’Urgell, amb l'objectiu de garantir que la mobilització tingui un caràcter útil i transmeti un missatge clar. Aquestes reivindicacions, desenvolupades a través de diversos debats durant la tardor, busquen fer front a l’especulació immobiliària i defensar el dret a un habitatge digne al Pirineu, incloent-hi Andorra.

La Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra ha participat activament en la definició d'aquestes demandes, destacant que "no volem demanar la carta als reis mags; les demandes presentades són legítimes, realistes i realitzables. Cal més voluntat política i menys maquillatge". Les propostes s'adrecen principalment al Govern d’Andorra i als ajuntaments del Pirineu català, així com als comuns andorrans, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, tot i que la pressió sobre aquests dos últims s'ha de coordinar amb altres moviments per l'habitatge de Catalunya i Espanya.

Entre les 10 demandes presentades, se'n destaquen tres com a urgents: la regulació efectiva del lloguer, la limitació dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) i l’aturada immediata de tots els desnonaments sense habitatge alternatiu digne i assequible. Segons la Coordinadora, "a Andorra la més urgent és la regulació efectiva del preu i els contractes de lloguer".

Una altra proposta destacada és la creació d’un Conveni de Cooperació Transfronterer contra l’especulació i pel dret a l’habitatge entre el Govern d’Andorra i els ajuntaments del Pirineu. Segons el col·lectiu, aquesta eina compta amb precedents històrics com el Conveni de Madrid, el dels Alps o el de Benelux, i hauria de servir per evitar la falta de cooperació entre administracions que acaba per fer inoperants les polítiques d’habitatge.

Les demandes també es basen en els aprenentatges derivats del debat sobre la Llei Òmnibus, la qual ha permès aprofundir en com garantir el dret a l’habitatge digne. En aquest sentit, s’insisteix que els habitatges buits i els destinats a ús turístic que es mobilitzin acabin integrant-se al parc de lloguer assequible, perseguint les trampes legals que puguin impedir-ho.

Pirineu Viu ha fet una crida a la participació de la ciutadania andorrana en la manifestació, subratllant que "la presència de la ciutadania andorrana ha d’enviar un missatge clar a la patronal immobiliària i al Govern d’Andorra: volem viure al nostre país". Sota el lema 'Per no viure a la Seu, anem a la Seu', la mobilització vol visibilitzar com l’especulació afecta transversalment tot el territori pirinenc.

Finalment, el col·lectiu ha informat que s’està valorant la possibilitat d’habilitar un autobús per facilitar el desplaçament a aquelles persones que tinguin dificultats de mobilitat durant el pont de la Puríssima. Aquesta manifestació s’emmarca en un context de creixent preocupació pel dret a l’habitatge al Pirineu, un problema que, segons la Coordinadora, requereix "voluntat política, accions decidides i una cooperació real entre territoris i administracions".