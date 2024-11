Ordino-Arcalís ajorna l’obertura de pistes al 30 de novembre a l’espera de més neu

Tot i les nevades recents, l’estació d’Ordino-Arcalís no obrirà les seves pistes aquest dissabte 23 de novembre, tal com s’havia indicat com a possibilitat durant la presentació de temporada. Fonts properes a Grandvalira Resorts ha confirmat que la data d’obertura es manté, de moment, per al 30 de novembre, sempre depenent de les condicions meteorològiques dels pròxims dies.

“Sí que ha nevat, però no ha nevat prou com per poder obrir ara mateix”, han confirmat aquestes mateixes fonts. Cal recordar que durant la presentació de la temporada, es va anunciar que, si les previsions es complien, Ordino-Arcalís podria avançar l’obertura al dia 23, però les circumstàncies actuals no ho permeten. L’estació es troba ara en una situació d’espera per avaluar l’evolució de les condicions climàtiques en els pròxims dies. “La setmana que ve ja acabarem de comunicar definitivament la data i tots els detalls”, han afegit.

Aquest ajust en el calendari es produeix en el marc d’una temporada en què Grandvalira Resorts ha destinat 20,9 milions d’euros a innovació i millores en les seves instal·lacions, segons van anunciar en la presentació recent. L’objectiu és reforçar l’experiència del client, amb millores en la sostenibilitat, la connectivitat i nous serveis per als esquiadors.

L’obertura d’Ordino-Arcalís serà un pas clau en aquesta temporada d’hivern, que es presenta amb expectatives altes gràcies a les inversions en tecnologia i la posada en marxa de nous atractius. Amb l’arribada de més nevades i el descens de temperatures esperat en els pròxims dies, l’estació confia a poder obrir les seves pistes amb les millors condicions possibles per als amants de l’esquí.