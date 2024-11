El Canòlich Music reuneix joves andorrans en una setmana de valors i música

Amb el lema 'En xarxa: connectem, construïm i celebrem', la 12a edició del festival de música cristiana Canòlich Music ha reunit joves dels diferents centres educatius d’Andorra en una setmana plena de convivència, valors i música. Les activitats, que es desenvolupen al llarg de tota aquesta setmana, han estat dissenyades per adaptar-se a les diverses edats dels participants, seguint les tres fases del lema.

El festival va començar dimecres, 20 de novembre, amb la primera part, 'En xarxa: connectem'. Aquesta jornada es va centrar en xerrades-testimoni adreçades als estudiants de 3r i 4t d’ESO de centres com Mare Janer, Sant Ermengol, Sagrada Família, Col·legi Espanyol Maria Moliner i Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp. Els cantants Cesc Sansalvadó i Sara Roy van compartir les seves experiències personals, amb l’objectiu d’inspirar els joves a reflexionar sobre les connexions personals i espirituals.

Avui, divendres 22 de novembre, s’ha desenvolupat la segona part del lema, 'En xarxa: construïm»' amb la participació d’alumnes de 1r i 2n d’ESO. La jornada ha començat amb una pregària-motivació dirigida pel Consell de Joves del Canòlich Music i acompanyada per les actuacions en directe de Cesc Sansalvadó i Sara Roy, celebrada a l’església de Sant Julià de Lòria. Posteriorment, prop de 400 adolescents s’han organitzat en petits equips per participar en els itineraris 'Desenreda’t per construir', on han superat proves relacionades amb les xarxes socials. Cada prova superada permetia als equips recollir peces d’un trencaclosques que simbolitzava la força del treball en xarxa.

El festival culminarà demà, dissabte 23 de novembre, amb la tercera part del lema, 'En xarxa: celebrem', que inclourà una festa al centre comercial Epizen a partir de les 17:00 h, seguida d’una Eucaristia amb el grup Ubuntu a les 19.30 hores a l’església de Sant Julià i Sant Germà. Amb aquesta edició, Canòlich Music reafirma el seu paper com a espai de trobada per a la joventut, oferint una experiència que combina música, valors cristians i convivència. El festival es manté fidel al seu objectiu d’inspirar i connectar els joves a través de l’art i la fe, consolidant la seva essència des de la seva primera edició.