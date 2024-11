800 alumnes es formaran en tallers educatius contra la drogodependència aquest curs

El Govern, a través del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD), ha posat en marxa aquesta setmana diverses iniciatives de prevenció de consum de drogues i alcohol, amb tallers dirigits tant a estudiants com a organitzadors d’esdeveniments festius. Aquestes accions, que combinen formació, informació i estratègies pràctiques, busquen reduir els riscos associats i promoure hàbits responsables en la comunitat.

En l’àmbit educatiu, s’han iniciat dues línies de tallers. 'Febre del divendres nit', adreçat a estudiants de 4t de segona ensenyança (15-16 anys), centra els seus esforços a prevenir el consum de drogues i els riscos associats, mentre que 'Sortim', dirigit a alumnes de 1r de batxillerat o formació professional (16-17 anys), se centra en la prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies. Aquest any es preveu realitzar 35 tallers, els quals arribaran a més de 800 estudiants d’arreu del país.

Simultàniament, s’ha iniciat la 17a edició del taller de prevenció del consum de cànnabis, adreçat a alumnes de 3r de segona ensenyança (14-15 anys). Aquest programa busca fomentar l’abstinència i proporcionar als joves les eines i competències necessàries per gestionar de manera efectiva la seva relació amb les drogues. S’espera que un total de 700 alumnes participin en els 32 tallers previstos.

Integrats en el marc d’educació per a la salut a l’escola, aquests treballs són fruit d’un treball transversal amb la col·laboració dels ministeris de Salut, Relacions Institucionals, Educació i Universitats, així com dels tècnics de joventut dels comuns, formats per conduir les sessions.

A més de l’àmbit escolar, aquest dijous Sant Julià de Lòria va acollir una nova edició del taller de dispensació responsable d’alcohol, adreçat a membres de comissions de festes i altres organitzacions similars. Aquesta formació ofereix eines per gestionar espais d’oci de manera responsable, amb informació sobre els efectes de l’alcohol i pautes per afrontar emergències relacionades amb intoxicacions, violència o conducció sota els efectes de l’alcohol.