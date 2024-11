Andorra s’adhereix a l’Aliança Global contra la Fam i la Pobresa

El Govern ha acordat sumar-se voluntàriament a l'Aliança Global contra la Fam i la Pobresa, una iniciativa impulsada per la presidència brasilera del G-20. Amb aquesta adhesió, Andorra manifesta el seu compromís amb l’eradicació de la fam i la malnutrició, reconeixent-les com manifestacions extremes de la pobresa i la desigualtat estructural persistent. Aquesta acció s'alinea amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l'ODS 1 (fi de la pobresa) i l'ODS 2 (fam zero).

El Principat es compromet a promoure polítiques i programes contra la fam i la pobresa a escala nacional, alhora que dona suport a iniciatives globals que accelerin aquests esforços. A més, l’adhesió a l’aliança també reforça el suport d’Andorra als ODS relacionats amb la reducció de desigualtats (ODS 10) i les associacions globals per al desenvolupament sostenible (ODS 17), tot fomentant transicions sostenibles i inclusives.

L'Aliança busca implementar i millorar programes socials per beneficiar els grups més vulnerables, amb estratègies que inclouen transferències d’ingressos, protecció social, alimentació escolar i altres iniciatives. Aquest enfocament es basa en l’experiència acumulada pels països membres i les organitzacions internacionals al llarg de dècades.

La iniciativa, que va néixer sota la presidència de l’Índia del G-20, ha estat revitalitzada per la presidència brasilera. Va ser formalment llançada durant la cimera de líders celebrada recentment, marcant un nou impuls global en la lluita contra la fam i la pobresa. Amb aquesta adhesió, Andorra reforça el seu compromís amb la justícia social i la sostenibilitat global.