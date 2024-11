Millores d’aparcament a la Massana amb la targeta Aparka+ i l’app Apparcand

Els residents de la Massana compten ara amb noves opcions per facilitar i fer més econòmic l’aparcament gràcies a la targeta Aparka+ i l’aplicació mòbil Apparcand, llançades per GAVSA. Aquestes eines ofereixen avantatges exclusius, com descomptes i funcionalitats pràctiques, els quals busquen millorar l’experiència d’aparcament al municipi i a altres punts d’Andorra.

Els usuaris de la Massana que utilitzin la targeta Aparka+ o l’app Apparcand poden beneficiar-se d’un descompte del 20% des de la primera hora als aparcaments equipats amb tecnologia Meypar. Aquest descompte s’aplica directament als pàrquings ubicats a la Massana, així com als d’Encamp i al pàrquing de la Federació Andorrana de Futbol a Santa Coloma.

A més, l’aplicació Apparcand permet gestionar de manera senzilla el pagament de la zona blava de la Massana, agilitzant l’accés als espais d’aparcament. L’app ofereix una interfície intuïtiva que millora la comoditat per als usuaris, alhora que obre la porta a futures promocions i actualitzacions. Cal destacar, però, que actualment la targeta Aparka+ i Apparcand no són funcionals als aparcaments de Les Costes, Prat del Molí i Borda Torres, tot i que GAVSA ha confirmat que està treballant per incorporar aquestes opcions al més aviat possible.

Els residents interessats poden sol·licitar la targeta física Aparka+ a les oficines de l’aparcament del Farré Negre. Alternativament, es pot activar online mitjançant l’app Apparcand, seleccionant l’opció Aparka+ dissenyada exclusivament per a residents.