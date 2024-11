Barcelona venera als Premis Bonart la sala d'exposicions de Govern pel seu "alt estànding"

Presentada el 1999, la revista Bonart és un punt de referència per a destacats crítics d’art, artistes, directors de museus, galeristes, polítics, escriptors, filòsofs, periodistes o investigadors. A la cerimònia d’enguany es commemoren els 25 anys de Bonart i s’han entregat un total de deu premis a diferents institucions, organitzacions i artistes .

Els Premis Bonart són uns guardons organitzats per Bonart cultural amb l’objectiu de fomentar l’art i la cultura, a través del reconeixement tant artistes com galeries, crítics, museus, fundacions i espais o activitats. Es van començar a repartir l'any 2005 a Girona i des de llavors, s'ha celebrat la Nit del Premis Bonart a aquestes dos ciutats catalanes.

Els Premis Bonart han reconegut en la seva sisena edició al ministeri de Cultura, Joventut i Esports per la Sala d’exposicions del Govern. Concretament, avalen “la programació d’alt nivell d’aquesta sala , que ha acollit exposicions d’autors tan destacats com Victor Vasarely o Orlan", fan saber, entre altres. La sisena edició dels guardons catalans s’ha celebrat amb dos gales, una a Girona i una altra a Barcelona. Durant la cerimònia celebrada a l’auditori del CaixaFòrum de la capital catalana aquest divendres, els presidents d’honor de Bonart cultural, Narcís Planas i Anna Maria Camps, han estat els encarregats d’entregar el guardó a la responsable de la Sala d’exposicions i tècnica de l’Àrea d’Acció Cultural del ministeri, Meritxell Blanco. Val a dir que l'any 2019 aquests mateixos guardons ja van reconèixer la sala d'exposicions del Govern en la mateixa categoria.

Per El Periòdic

