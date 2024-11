El proper cap de setmana torna L'Aferrada, la cita de creadors de contingut de parla catalana

Per segon any, la localitat de Palma acull la celebració de L'Aferrada, la trobada que impulsa l'Obra Cultural Balear i que compta amb el suport dels governs de Catalunya i Andorra. La directora del projecte, Laia Carrera, explica que l'objectiu principal de la cita continua sent el de "convertir-se en una plataforma de suport per a la professionalització del contingut digital en català", i felicita el creixement de la iniciativa respecte de la darrera edició. En aquest sentit, assegura que "és un gran pas poder comptar amb el suport d'Andorra en un esdeveniment d'aquestes característiques".

Continuant el format que ja va funcionar l'any passat, aquesta segona edició de L'Aferrada, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre, dedicarà la primera jornada a la formació i a parlar sobre "l'estat de la creació de contingut en els territoris de parla catalana". Així, durant el matí del dia 30 hi haurà tot un seguit de xerrades amb especialistes de diferents àmbits, que vindran a compartir coneixement amb els creadors sobre temes que creuen que poden ser del seu interès, com ara en el pas d'influencer a creador de contingut. També s'abordarà com la intel·ligència artificial pot ser un mecanisme de suport per aquests professionals.

De cara a la tarda, la jornada se centrarà a parlar amb diferents actors del sector, "per fer així un balanç sobre quina és la situació amb què ens trobem actualment". Altrament, es posarà l'accent en l'evolució que ha tingut el sector i cap a on s'ha d'encaminar a mitjà i llarg termini. Més tard es donarà veu a diversos creadors de contingut de diferents territoris de parla catalana perquè expliquin en primera persona com veuen la seva realitat, quins aprenentatges n'han extret i quins són els reptes que encara tenen al davant. "El que intentem a L'Aferrada és que tothom pugui tenir veu i es pugui generar un debat autèntic. És un sector molt efervescent, en un any hi ha hagut molts canvis, i per això ens interessa tenir la visió de professionals de diferents territoris", posa en coneixement Carrera.

La directora de L'Aferrada també posa en relleu la importància de celebrar un esdeveniment de promoció del català, especialment, en un moment en què sorgeixen més neguits al voltant de la supervivència de la llengua. "Un altre dels nostres objectius és mostrar amb normalitat l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i que tant els nous creadors com els consumidors entenguin que es pot crear contingut en català amb normalitat i així també crear referents entre els joves del territori. És clau fer projectes d'aquest tipus per treballar per la bona salut del nostre idioma", sentencia.

Finalment, i amb la finalitat de generar sinergies entre els creadors, Carrera també informa que diumenge tindrà lloc una novetat important destinada a afavorir la col·laboració entre creadors. Concretament, es posarà a disposició uns sets de pòdcast i altres espais pensats per a la gravació de vídeos per tal que els participants puguin crear contingut i publicar-lo a les xarxes socials. Un esdeveniment representa que una oportunitat d'ensenyar quin és el potencial de cada persona que hi participa i, alhora, crear un clima de germanor i de compartir experiències.