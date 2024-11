Nicolás Vega fa entendre que gravar al disc de La Marató ha sigut un "pas important"

Makuka, el nom artístic musical de Nicolás Vega, continua ampliant horitzons en el panorama musical. El jove andorrà ha participat aquest novembre en la gravació del disc de la 33a edició de La Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties respiratòries. Un projecte solidari que compta amb la col·laboració de reconeguts músics catalans com Mushka, Rita Payés, Santi Balmes, Suu, Mama Dousha i Ginestà, i que estarà disponible a partir del diumenge 1 de desembre.

"Ha estat una experiència molt bona, on m’he pogut envoltar de grans professionals. Penso que, per a mi, és un pas més" ha assenyalat Vega, que també ha avançat que "continuarà fent coses i més grans". De fet, el cantant ha explicat que va tenir l’oportunitat de participar en el disc gràcies als contactes del seu productor, Toni Ten.

La seva veu, doncs, es podrà escoltar a la primera cançó del disc, titulada 'Respirem'. Es tracta d’un tema col·lectiu escrit pel productor barceloní Jordi Cubino -conegut per ser el director musical d'Eufòria i Zenit- que inclou artistes com Mariona Escoda, Edu Esteve, Pelat i Pelut, Alidé Sanz, Joan i Carol Rovira, Arnau Corrons, Sergi Roig o Raquel Sans, entre altres. "Ha estat molt còmode treballar amb aquests artistes. No he cantat un tros gaire important de la cançó, però penso que el fet de ser-hi ja és significatiu" ha comentat l'artista, qui ha recordat que només dos andorrans han participat en la història del disc de La Marató: ell mateix i Lluís Cartes, que hi va assistir l’any 2007.

"Per a mi, és molt especial aparèixer" ha afirmat el cantant de Makuka, mentre comentava que no és la primera vegada que forma part d’un projecte solidari, ja que una part dels diners recaptats en els seus concerts remunerats sempre s’han destinat a Mans Unides. A més, el disc de La Marató, enguany, costarà 12 euros i es distribuirà en format físic i digital a través de mitjans com La Vanguardia, El Periódico, Ara i El Punt Avui, així com revistes com Enderrock i Lecturas. A banda, inclourà un codi QR per descarregar-lo digitalment amb qualitat Dolby Atmos, oferint una experiència sonora immersiva, informa l'ANA.

De fet, la present edició celebra el 20è aniversari del disc, on s’han introduït algunes novetats com ara la seva edició en vinil -disponible exclusivament a les botigues d'El Corte Inglés- i el fet que, a partir del 16 de desembre, els 19 discos anteriors es podran escoltar a Spotify, mentre que el d’enguany s’hi afegirà l’1 d’abril de 2025. Un treball que abraça la col·laboració de 61 artistes amb una gran diversitat d’estils, com música urbana, balades, rumbes pop i, fins i tot, una nadala especial.