Andorra assoleix per primer cop el curs mundial de rescats de muntanya de la Guàrdia Civil

Un policia del Grup de Muntanya ha pogut completar, per primera vegada a la història del Principat, el curs internacional d’iniciació en actuacions de muntanya que imparteix el GREIM, el Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil. La formació va tenir lloc durant un mes al CAEM, el centre d’ensinistraments específics en muntanya del cos de seguretat espanyol amb la participació, també, de membres de la Guàrdia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, del Grup d’Intervenció i del Grup d’Operacions Especials de la Policia Nacional de l’Equador i un membre de la Gendarmeria Reial del Marroc.

Cal recalcar que el curs va posar el focus en l’actuació i l’autorescat per sortir amb garanties i seguretat d’una situació complexa tant en vies d’escalada, com en la pràctica d’espeleologia, salts des d’un helicòpter, barrancs i rius, així com en el transport de ferits. Es tracta d'un conjunt de tècniques que poden ser de gran ajuda en cas d’accidents greus o mortals i desaparició de persones, situacions en què sempre es veu requerida la Policia.

En aquest sentit, la formació es va centrar en l’elaboració d’atestats i dossiers policials en terrenys complicats i zones d’especial dificultat en què cal saber moure’s per recollir tots els elements necessaris en una investigació d’aquestes característiques. A més, en el marc de la formació, els representants de cada cos policial també van exposar com treballen als seus països i quines competències tenen per tal d’intercanviar coneixements i experiències, al mateix temps que van establir relacions professionals que poden obrir la porta a futures col·laboracions entre estats.