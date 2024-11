Un expert sobre IA avisa que aquesta no té la capacitat per substituir als humans

"La intel·ligència de veritat està en els humans i la intel·ligència artificial no és intel·ligent". Així respon l’informàtic, físic i professor emèrit del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Ramon López de Mántaras, quan se li demana per totes les expectatives que s’estan generant avui en dia al voltant d'aquesta sofisticada tecnologia. En aquest sentit, López de Mántaras, que és un pioner en la recerca sobre la IA a Espanya i que hi treballa des del 1975, destaca que sempre hi ha hagut "períodes d’expectatives desmesurades" i que també hi ha hagut hiverns; és a dir, èpoques en què aquesta eufòria s’ha refredat.

Veient el ‘boom’ que la IA viu en l’actualitat, incideix en un seguit d'idees, la primera de les quals que s’estan prometent moltes coses que "no es compliran o que no seran possibles en els terminis que s’estan donant". Aquest i molts altres arguments serà els que exposarà en la seva intervenció en el marc del 22è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana, que se celebrarà aquest pròxim divendres, 29 de novembre. A més, el professional titlla de "bajanada" certes coses que s’estan afirmant com que la intel·ligència artificial substituirà els humans. Sobre això, defensa que la IA és "una eina molt sofisticada", però també emfasitza que no té iniciativa pròpia i, per aquesta raó, creu que un dels errors que s’estan cometent avui dia és aquesta "mirada antropocèntrica" sobre aquesta.

"És un error terrible afirmar que substituirà les persones", assegura, i afegeix que l’errada ja rau en el nom mateix que s’ha donat a aquesta eina, ja que caldria que se l’anomenés "tractament d’informació" o, fins i tot, tractament computacional d’informació, perquè es tracta d’un programari que l’humà programa per fer unes determinades tasques que poden ser més o menys complicades i complexes. Malgrat que puguin "emular" el que fa les persones, destaca, es queda molt lluny de la intel·ligència humana que és "molt més àmplia". De fet, López de Mántaras remarca que aquesta tecnologia en cap cas té la versatilitat que tenim els humans, comunica l'ANA.

"No passarà que arribarem, per exemple, a un hospital i tot seran màquines", assegura amb garanties, lamentant les falses expectatives que s’estan creant avui en dia. Què passarà en el futur? L'expert deslliga que s’utilitzarà en alguns sectors punters com el financer o l’empresarial, i sosté que és una eina sofisticada que si s’empra bé, pot aportar un profit per a la humanitat.

Finalment, apel·la que es reguli fortament perquè la cosa "no se’n vagi dels límits", ja que alerta sobre el fet que les grans tecnològiques actualment n’estan fent un mal ús, la qual cosa suposa un cert perill perquè el que busquen és "maximitzar beneficis i no pas beneficiar la societat". Per tant, l'especialista mostra la seva preocupació sobre aquest fet i fa una crida perquè se’n faci un ús adequat per fer prosperar determinats aspectes com ara millors diagnòstics mèdics o millors solucions.