30a posició d'Irineu Esteve als 10km en lliure FIS de Beitostoelen

Irineu Esteve ha competit aquest diumenge a la segona cursa FIS de Beitostoelen (Noruega), en els 10 quilòmetres interval start en lliure. L’andorrà ha acabat en la 30a posició amb 25.20,0 a 1.29,0 minuts del guanyador, el noruec Andreas Fjorden Ree, que ha guanyat amb 23.51,0. En segon lloc, ha quedat l’austríac Mika Vermeulen, a 8.8 segons, mentre que el podi l'ha completat el també noruec Martin Loewstroem Nyenget.

Val a dir que Esteve marcava el 36è temps al quilòmetre 1,3, mentre que en el 2,6 era 46è. Recuperava temps a l'altura del punt quilomètric 3,1, quan era 39è, mentre que just a l’equador de la cursa (5 km) era 33è, posició que mantenia al quilòmetre 6,3. Ha acabat guanyant dues posicions (31è) al punt concret de 7,6 km, mentre que al 8,1 era 29è i, finalment, ha arribat a meta 30è. La pròxima cita del fondista serà el pròxim cap de setmana a Ruka (Finlàndia), quan es disputi la primera parada amb la Copa del Món.



Rius i Cornella, out a la 2a mànega de la Copa d’Europa de Levi



La Copa d’Europa d’eslàlom de Levi (Finlàndia) també ha conclòs aquest diumenge amb la segona cursa del cap de setmana. Els esquiadors, Àlex Rius i Xavier Cornella, que han pogut entrar entre els 60 primers per poder competir a la segona mànega, no han pogut; tanmateix, finalitzar aquesta segona baixada. Els andorrans, que novament competien amb dorsals molt alts, el 86 i el 88, respectivament, han pogut classificar-se per a la segona mànega a ser 51è Cornella i 56è Rius. El problema ha estat quan, a la segona mànega, cap dels dos ha pogut completar la baixada, i per aquest motiu, han quedat fora.



Val a dir que aquesta Copa d’Europa ha estat la primera de la temporada per ambdós esquiadors, com també les seves primeres curses amb què han obert el curs 2024-25. La pròxima cita per l’equip nacional masculí serà a Levi novament, on continuaran els entrenaments fins al dia 30 de novembre, moment quan disputaran quatre dies de carreres amb dos eslàloms i dos gegants FIS, fins al pròxim 3 de desembre.