Alerta groga demà per fortes ventades que incitaran a la protecció

El Servei Meteorològic Nacional, juntament amb el departament de Protecció Civil, han alertat que durant el dilluns de demà, hi ha un avís groc activat per fortes ventades a tot el Principat per unes ràfegues de component sud-oest que podran arribar fins a 90 km/h als cims i als 60 km/h als fons de vall. Entre els consells que fa arribar Protecció Civil, destaquen el de retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, el tancament de totes les portes i finestres de les llars, així com s’aconsella reduir les sortides per als col·lectius més vulnerables.

