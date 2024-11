Empat just de l'FC Andorra que esperava treure més suc al Nacional

Davant el rei de l'empat de la categoria, l'Unonistas de Salamanca, l'Andorra s'ha hagut de conformar a casa amb un punt en un duel que ha dominat, però en el qual els visitants s'han avançat en el marcador. Per sort, els tricolors han reaccionat ràpidament amb un gol de Manu Nieto, estrenant el seu caseller particular de la temporada, i el marcador a partir d'allà, ja no s'ha mogut. Només començar i abans de complir-se el primer minut de joc, l'Andorra ha patit un gran ensurt quan Rastrojo, després d'una gran acció personal, ha estavellat la pilota al travesser. A partir d'aquí, els tricolor s'han anat fent amb el domini del partit davant un equip que esperava ben abrigat prop de la seva àrea.

Luismi, un dels més actius en la faceta ofensiva, ho ha provat primer al minut 18 amb un xut que ha bloquejat un defensa, i un altra vegada passada la mitja hora de joc. També ho han intentat Álvaro Peña i Álvaro Martín, amb una centrada que s'ha enverinat, i Morgado, tot i les seves iniciatives, el marcador no s'ha mogut. Per la seva banda, el conjunt salmantí ha tingut una altra bona opció a les botes de l'extricolor Pau Martínez, que ha xutat fluix a les mans d'Oier.

A la represa del duel, tot ha seguit més o menys igual, amb l'Andorra dominant i rondant l'àrea rival, però sense l'agressivitat necessària i que altres vegades els caracteritza en els metres finals per transformar tot el domini en bones notícies a l'electrònic. Encara s'ha complicat més la cosa quan, arribats al minut 72, l'única arribada visitant en tot el segon temps, Jonny Arriba ha aprofitat un rebuig d'Oier Olazabal per obrir el marcador.

Afortunadament, els de Ferran Costa han reaccionat de pressa i sense temps de pair el gol, Álvaro Peña s'ha inventat una passada mil·limètrica cap a Manu Nieto que, amb suspens, ha fet l'empat al 76'. Una pena ha estat que el combinat local no ha sabut aprofitar aquest ímpetu i punch propiciats pel gol i, massa precipitat, ha vist com els darrers minuts s'escapaven sense que passés gairebé res. Amb aquest nou empat, els de Costa romanen en la cinquena posició del grup empatat a 22 punts amb el Barakaldo.