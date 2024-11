Vanesa Arroyo deixa la gerència de l'AR+I després de sis anys.

El calendari previst per l’entitat estableix que, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, el procés de selecció serà gestionat per una empresa externa especialitzada. Es preveu que el traspàs de la gerència es dugui a terme durant el març de 2025.

Davant aquesta situació, està previst que a principis de desembre es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’edicte per convocar el concurs de contractació del nou gerent o gerenta. L’edicte detallarà els requisits i condicions necessaris per optar al càrrec.

La gerenta de la fundació privada d’àmbit públic Andorra Recerca Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo, ha decidit posar punt final a la seva trajectòria professional a l’entitat, on ha treballat durant gairebé sis anys. Segons ha informat l'AR+I mitjançant un comunicat, la decisió respon a motius personals.

Per El Periòdic

