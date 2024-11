Vanesa Arroyo finalitza la seva etapa com a gerenta d’AR+I

Segons el calendari establert, després del període d’acceptació de candidatures i un procés de selecció gestionat per una empresa externa, es preveu que el traspàs de la gerència tingui lloc durant el març de 2025.

A conseqüència d’aquesta decisió, es preveu que a principis de desembre es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’edicte per al concurs de contractació del nou gerent o gerenta. Aquest document inclourà els requisits necessaris per optar a la convocatòria.

La gerenta de la fundació privada d’àmbit públic Andorra Recerca Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo, ha decidit posar fi a la seva etapa professional a l’entitat, després de gairebé sis anys de servei. Segons un comunicat emès per l'AR+I, Arroyo ha pres la decisió per motius personals.

Per El Periòdic

