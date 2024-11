El COA publica les mínimes pels Jocs dels Petits Estats d'Andorra

La Comissió Tècnica del Comitè Olímpic Andorrà (COA), d'acord amb les converses mantingudes amb les federacions esportives corresponents, ja ha marcat les mínimes i els criteris a acreditar per poder optar a participar en els Jocs dels Petits Estats d'Europa (JPEE) que Andorra acollirà l'any vinent. Així ho ha informat el comitè nacional aquest matí, apuntant que la participació dels esportistes inclosos en la 'Long List' com a joves promeses dels programes de tecnificació i que no hagin pogut assolir la marca es debatrà en una reunió d'avaluació entre la mateixa federació i la Comissió Tècnica, la qual tindrà lloc la setmana del 5 al 9 de maig del 2025, i posteriorment se sotmetrà a l'aprovació de la Comissió Permanent.

Pel que fa als esports que es regeixen amb marques mínimes o rànquings trobem l'atletisme i la natació, els quals ja van esmentar que la seva respectiva delegació serà extensa (imatge 1 i imatge 2). També es troba el tennis taula, pel qual s'haurà d'estar dins el top120 del rànquing espanyol o dins el top1.700 del francès, i el tennis, pel qual s'haurà d'estar dins el top500 del rànquing absolut d'Espanya o de França. En darrer lloc, es troba el tir, pel qual s'haurà d'haver assolit o superat aquestes puntuacions un mínim de dues vegades en el darrer any: en tir al plat 120 punts, en tir de precisió 563 punts i en carabina 600 punts.

Imatge 1: marques mínimes per a l'atletisme.

D'altra banda, i en relació amb els esports que es regeixen amb criteris de selecció interns, en karate caldrà haver superat el pla de preparació 2023-25 pels JPEE aconseguint els resultats establerts per mantenir-se a la selecció de l’equip nacional. Així mateix, en natació artística i gimnàstica rítmica, caldrà haver superat el pla de preparació 2023-25 pels Jocs aconseguint les puntuacions mínimes que ha anat marcant cada federació a nivell intern.

Imatge 2: marques mínimes per a la natació.

Envers els esports que es regeixen amb resultats mínims aconseguits trobem el judo (imatge 3) i el ciclisme. D'aquest darrer, des del COA han apuntat que serà la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), ara encapçalada per Carolina Poussier, quina farà la selecció dels equips a partir dels esportistes que compleixin aquestes premisses: en ciclisme de ruta, haver completat un curs sencer amb un mínim de 10 proves; en crono, haver finalitzat un mínim de dues curses de la disciplina durant la darrera temporada, i en BTT, haver participat en un mínim de vuit carreres de Cross-Country Olímpic (XCO) durant l'últim curs havent passat el tall en la majoria.

Imatge 3: resultats mínims pel judo.

Finalment, i pel que fa als esports d'equip que es regeixen amb criteris de selecció interns, en el bàsquet 5x5, el voleibol i el rugbi 7 s'haurà d'haver tramitat una llicència federativa de club per la temporada 2024-25. Envers el bàsquet 3x3 s'haurà d'haver tramitat una llicència federativa FIBA pel mateix curs, i en vòlei platja una llicència federativa pel mateix període.

El document també menciona que el fet d’assolir la mínima o complir amb els criteris de selecció "no garanteixen la participació en aquesta competició", i que el comitè andorrà es reserva el dret de reclamar a les federacions les fitxes de seguiment de cada esportista. A més, la tramitació d’una llicència esportiva per la temporada d'enguany "és un requisit imprescindible per a participar en una competició en representació del COA", el qual també ha fet esment que la participació dels esportistes que hagin assolit la mínima o que compleixin els criteris de selecció per a participar en els JPEE d’Andorra 2025 "queda subjecta al programa final de la competició que s’acabarà de definir amb les inscripcions dels països participants".