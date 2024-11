El Ranger’s, nou líder

PENYA ENCARNADA 1 - FC PAS DE LA CASA 0

Penya i Pas de la Casa inauguraven dissabte la darrera jornada de la primera volta després de l’aturada per finestra internacional de seleccions. Un partit al qual l’equip encampadà va posar fi a la seva bona ratxa de resultats que arribava als sis partits sense perdre. Aaron Alburquerque va aconseguir l’únic gol del partit, en el minut 94 i després d’una primera part pràcticament sense ocasions i una segona amb accions a les dues porteries. Amb aquest triomf, el Penya es manté com l’equip que marca el tall de la permanència amb set punts, tot i que ara a sis dels dos últims classificats, Esperança i La Massana. El Pas, amb 12 punts i a mitja taula, fa un pas enrere respecte a la zona noble de la taula.

FC SANTA COLOMA 3 - FC ORDINO 1

L'FC Santa Coloma va obrir la marató de partits de diumenge amb una victòria treballada i merescuda davant l'Ordino. Els de Fede Bessone van gaudir d'ocasions clares a la primera part de Rufo, Mourelo i Novoa, però no va ser fins al minut 42 quan es va avançar mitjançant Rodri després de superar dos rivals i batre Fran Cano a la seva sortida. A la segona meitat va baixar el ritme del partit i els colomencs van marcar el segon gol a la sortida d'un córner i mitjançant Ross. Al 80', gran cavalcada de Jordi Rubio, la qual deixa enrere fins a tres rivals i assisteix a Mourelo perquè faci el tercer. I al 85', Yenerei va assistir a Morales perquè marqués el gol de l'honor de l'Ordino, el 3-1 definitiu.

ATLÈTIC ESCALDES 3 - INTER ESCALDES 1

Derbi escaldenc d’alt voltatge que es va saldar amb la victòria de l’Atlètic, la qual provocava la primera derrota d’un Inter que també deixa de ser el líder. Els de Dani Luque van inaugurar ben d’hora el marcador, fruit d’una forta pressió que va provocar un mal refús del porter Díaz i que va permetre Alex Gómez recuperar la pilota i marcar. Al 17', la igualada. Córner que treu De la Torre i la pissarra permetia a Sascha Andreu rematar de cap sol al segon pal per establir l’1-1. Tornaria a avançar-se l’Atlètic al minut 41. Mota va guanyar per velocitat a Puentes en una pilota llarga, va centrar al segon pal i Pedja va empènyer a la xarxa. Abans del descans, Feher va ser expulsat amb vermella directa i a la segona va ser expulsat Guillaume López per protestar. Ho tenia difícil l’Inter amb dos homes menys, però la va tenir Jose Garcia, sol davant un Mauro que va treure una mà salvadora. Ja al descompte, al minut 94, també va ser expulsat Muguruza i l’Atlètic no va respirar tranquil fins al 98', quan Alex Gómez va marcar el 3-1.

THE BOSS FS LA MASSANA 0 - RANGER’S FC 4

El Ranger’s és el nou líder en aprofitar la derrota de l’Inter imposant-se per un contundent 0-4 en el duel entre els dos ascendits. Els lauredians ja tenien els tres punts gairebé lligats a la mitja hora gràcies al doblet de León als minuts 7 i 25, i al gol de Prieto al 26. Amb aquest marcador es va arribar al descans. Ranger’s i La Massana van oferir una segona part a menys revolucions i també ocasions. Tan sols una, la rematada de cap d’Anwar al minut 69 que va servir per tancar el marcador en el 4-0.

NÓBREGA CONSTRUCTORA CF ESPERANÇA 0 - UE SANTA COLOMA 5

Victòria clara del vigent campió, qui fa un pas més per apropar-se a la zona noble malgrat haver fallat dos penals. La UE va assumir el control de la pilota des del xiulet inicial i al minut 21 va inaugurar el marcador amb un gol del debutant Danese. Al minut 38 arribaria el primer penal, per falta sobre Virgili. El va tirar Mohedano i Ema va refusar a córner. Amb tot, en el descompte va arribar el segon gol, fruit d’una gran jugada individual de Franco González qui, envoltat per diversos rivals, va enviar un xut potent a l’escaire. La segona part va començar amb un nou penal favorable a la UE per unes mans dins l’àrea de l’Esperança. Aquest cop el va xutar Cifuentes, enganyant a Ema però enviant la pilota al pal. Amb tot, els colomencs van continuar buscant la porteria contrària i al minut 56, el mateix Cifuentes no va perdonar davant Ema per fer pujar el 0-3 a l’electrònic. El quart gol dels colomencs va arribar fruit d’un nou penal, el tercer, per falta sobre Pablo Molina. Youssef, per fi, va superar Ema. I per tancar la golejada, el quart penal. Pablo Molina va batre de nou Ema des dels 11 metres per a una UE que puja al 5è lloc, a set del nou líder Ranger’s.