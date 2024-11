Creixen els abonaments a Internet i disminueix el tràfic telefònic al Principat

D’altra banda, el tràfic per Internet ha experimentat un creixement notable. Durant el mes d’octubre, s’han consumit 12,82 milions de GB, un augment interanual de l’11,6%. Segons les dades ajustades, el tràfic internacional ha crescut un +1,1% mensual, mentre que el tràfic nacional ha mostrat una disminució mensual del -1,6%.

Pel que fa a l’evolució mensual, les dades ajustades indiquen que la telefonia fixa manté un creixement constant del +0,2% durant els darrers mesos. La telefonia mòbil, tot i presentar una tendència a la baixa, registra un increment del +0,4% mensual. Els abonaments a Internet de banda ampla, per la seva banda, també han mantingut una tendència estable, amb un augment del +0,1%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació