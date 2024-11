Naiara Liñán cau a primera ronda en l'Europeu sub21

Naiara Liñán va veure truncat el seu objectiu a l'Europeu sub21 de taekwondo d'enguany, en el qual volia superar la cinquena plaça assolida el curs passat. Aquest 2024 la cita va tenir lloc a Sarajevo, capital de Bòsnia i Hercegovina, on l'andorrana es va haver d'enfrontar a primera ronda a l'anterior campiona, la representant de Turquia. De totes maneres, Liñán va estar empatada al marcador molta estona i va acabar perdent el combat quan va arriscar per puntuar. La tricolor es prepara ara pel Campionat d'Espanya de clubs del 3 de desembre, el qual tindrà lloc a La Nucia.

Per Pol Forcada Quevedo

