Les importacions augmenten un 3,8% interanual a l’agost del 2024

En relació amb la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), algunes categories han registrat augments significatius. Destaquen el grup de maquinària i equips de transport, amb un increment del 27,7%, el grup d’articles manufacturats classificats segons la primera matèria, amb un creixement del 2,5%, i el grup de matèries en brut no comestibles (excepte combustibles), amb un augment del 2,3%. Per contra, els preus del grup de productes alimentaris i animals vius han caigut un 8,1% i els del grup de combustibles, lubricants minerals i productes similars han disminuït un 2,1%.

Per grups d’utilització, els béns de consum han experimentat un augment del 3% interanual, els béns de capital han registrat un increment del 24,8% i els béns intermedis han crescut un 2,8% respecte a l’agost de 2023.

Segons les dades publicades aquest dilluns per Estadística, els preus de les exportacions també han mostrat un creixement destacat. En termes interanuals, l’increment ha estat del 23,9%, mentre que respecte al mes anterior, el creixement ha arribat al 18,2%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació