240 persones obtenen la nacionalitat andorrana durant el tercer trimestre del 2024

Durant el tercer trimestre del 2024, un total de 240 persones van obtenir la nacionalitat andorrana, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d'Estadística. D'aquestes, 150 nacionalitats van ser atorgades amb plenitud de drets, mentre que 90 van ser resoltes a títol provisional.

Entre les 150 nacionalitats amb plenitud de drets, 88 van ser adquirides per origen i 62 per adquisició. En aquest darrer cas, els sol·licitants van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. Les 90 nacionalitats provisionals estan pendents de confirmació, ja que els beneficiaris han d’acreditar, dins del termini legal, la renúncia a la seva nacionalitat d’origen.

Pel que fa a les 62 adquisicions per altres vies, el 77,4% es van obtenir per l’opció de residència, el 17,7% per matrimoni i el 4,8% restant per altres motius. En el cas de les adquisicions per residència, el 56,3% correspon a dones i el 43,7% a homes. La majoria dels beneficiaris són persones nascudes a Espanya, que van renunciar a la seva nacionalitat espanyola (56,3%).

En les adquisicions per matrimoni, es van concedir a més homes (72,7%) que dones (27,3%). Aquestes dades reflecteixen la distribució i les principals vies d’adquisició de la nacionalitat andorrana en el tercer trimestre de l’any.