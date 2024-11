Saurí: "Cada vegada són més els indrets i entitats que ens demanen col·laborar"

S'acosta una època de l'any en què la gent ja comença a prioritzar els regals i preparar amb temps Nadal. Tot i això, el que mai es perd entre la societat andorrana és l'esperit solidari, com bé s'ha vist al llarg d'aquest mes amb els múltiples enviaments que s'han fet des del Principat per als afectats de la DANA a València. Un altre dels aspectes que no s'ha oblidat al llarg del present any és la donació de sang i de mèdul·la que s'ha anat corroborant en les, fins ara, quatre campanyes de la Creu Roja Andorrana. La cinquena ha iniciat justament aquest matí i tindrà lloc durant tota aquesta setmana al Lycée Compte de Foix, situat a Andorra la Vella.

"En aquests moments, estem en una ràtio de donacions molt estable en les cinc campanyes que portem. Esperem arribar amb aquesta darrera a les 1.500 efectives, en cas que cada dia se'n puguin realitzar unes 100. Animem a tothom a què vinguin, ja que la causa ho requereix", ha apuntat avui el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, a petició expressa dels mitjans sobre el balanç assolit.

Un altre punt positiu que ha destacat Saurí és la cada vegada major diversitat d'indrets en què s'interessen per acollir i col·laborar així en les campanyes de sang: "Vam començar amb el MoraBanc i amb l'Escola Andorrana i, més endavant, s'hi van sumar també el Lycée Compte de Foix i la Universitat d'Andorra. Com a novetat, us avancem que l'any vinent ens acollirà l'Escola Sant Ermengol", ha revelat el secretari.

La participació cada vegada més de persones joves en les donacions, inclús "els pares dels alumnes de les escoles que acullen les iniciatives que també s'involucren", és un altre aspecte sens dubte a celebrar, que pel responsable de la Creu Roja és "molt favorable", juntament amb les aportacions de medul·la. Pel que fa a l'estat del banc de sang, Saurí aclareix que "no es troba actualment en un estat tan crític com altres vegades, amb uns 6.700 litres a la reserva", però recorda que ara ve Nadal, una època complicada perquè la gent vulgui donar. "Estan bastant contents igualment, atès que la xifra és relativament bona", ha indicat el responsable.

El secretari de l'entitat sanitària també ha confirmat que aquest dimecres es reuniran amb el banc de sang per tal d'establir el calendari definitiu i concretar així les dates exactes de la pròxima campanya i els llocs on s'ubicaran. Respecte al nombre d'inscrits en la darrera d'enguany, Saurí ha fet saber que "tant avui com demà i demà passat, encara seran uns dies més fluixos, però que això permet que puguin encabir més donants sense cita prèvia", en cas que així es permeti.

Finalment, també ha volgut fer un petit clam per incitar a realitzar un gest tan solidari i gratificant com aquest assegurant que "es necessita molta sang cada any per cobrir malalties cròniques, accidents o catàstrofes naturals i no se'n pot extreure de cap altre lloc que no sigui d'un ésser humà"pel fet de no existir sang sintètica. Un bé personal i solidari que segons trasllada el secretari de la Creu Roja, la societat andorrana "ha demostrat fins ara que és súper solidària amb unes xifres de donació inclús majors que tota Lleida".