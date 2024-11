El punt de millora està clar: la contundència

Si l'FC Andorra pot extreure alguna cosa de l'empat a u contra l'Unionistas, més enllà del punt assolit que el col·loca fora del play-off, és la manca de contundència a l'hora de transformar ocasions. Així ho va reconèixer Ferran Costa en roda de premsa, esmentant que generen massa joc per acabar, en un partit com el d'ahir, amb tan poques ocasions: "Necessitem una passa endavant de tots, ja n'hem fet moltes però aquesta ens està costant [...] Juguem per guanyar, i necessitem d'aquesta contundència".

El tècnic, igualment, es va mostrar convençut que acabaran transformant més ocasions de gol, tot i que en un context com el d'ahir, contra "un bon rival el qual és difícil de batre", no és tasca fàcil. Precisament envers el duel contra els salmantins, el de Castelldefels va fer incís en la voluntat de vèncer, com en tots els matxs, i va fer èmfasi de la bona reacció dels seus després de veure's per sota al marcador: "Hem sabut mantenir la serenor i després ens ha pogut més la voluntat".

Els tricolor són ara sisens amb 22 punts, els mateixos que Barakaldo – quart – i Nàstic de Tarragona – cinquè amb un partit menys –. És a dir, ja no es troben en places de play-off, tot i mantenir-se en la lluita després d'haver desaprofitat la derrota de la Cultural Leonesa contra el Bilbao Athletic el dissabte i haver-se pogut posar a sis punts en cas d'haver vençut als de Salamanca. A més, porten sis jornades sense perdre, però només en una han sumat els tres punts; la resta, tot empats.

Com a aspectes positius destaca la faceta defensiva. "Concedim molt poc i encara que el gol – dels de Dani Llácer – arribi d'una acció aïllada que hem d'aconseguir evitar i que n'hi hagi menys, no ens sentim amenaçats a la nostra porteria", deia Costa al respecte. Així mateix, cal destacar que Manu Nieto va estrenar el seu caseller personal, una diana que el de Castelldefels va resumir a la perfecció: "Ha tardat molt a arribar". "Ell i tots ho necessitàvem, la feina que estava fent no anava en consonància amb aquesta situació", va afegir.

Genuine

LaLiga Genuine va donar el passat cap de setmana el tret de sortida a Tarragona amb la presència de l'FC Andorra per tercer any consecutiu. I és que tot i el descens de LaLiga, l'entitat tricolor continua formant part d'aquesta competició per a esportistes amb altres capacitats. El complex de futbol de Salou va acollir tots els partits dels 47 equips participants, entre els quals els tres disputats pel conjunt entrenat per Montse Sánchez va aconseguir una victòria, contra el Racing de Ferrol, i va perdre els altres dos duels davant el Lugo i el Reial Saragossa.