Mor un treballador mentre feia tasques a un pis d'Andorra la Vella

Segons ha pogut saber aquest mitjà, tot apunta que la causa del fatal desenllaç seria un problema mèdic sobtat, possiblement un atac de cor, tot i que aquesta hipòtesi haurà de ser confirmada pels professionals mèdics. En aquest sentit, el metge forense haurà de determinar les circumstàncies exactes de la defunció després de practicar l'autòpsia. La investigació continua oberta, amb la intervenció dels serveis mèdics i judicials pertinents per aclarir les circumstàncies.

Un treballador ha perdut la vida aquest matí mentre realitzava tasques laborals en un immoble situat a Andorra la Vella, al carrer Doctor Nequi. L'incident, que podria ser qualificat com un suposat accident laboral, ha estat notificat als serveis d'emergències, els quals han activat un protocol judicialitzat per a la investigació dels fets.

Per El Periòdic

