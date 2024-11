Ordino inaugura la Fira de Nadal amb tradició, artesania i activitats per a tots els públics

Ordino torna aquest desembre amb la seva tradicional Fira de Nadal, plena d'activitats pensades per a tots els públics i amb un mercat artesanal que pretén ser un referent a la parròquia. La inauguració tindrà lloc el divendres 6 de desembre amb dues activitats destacades: l'espectacle 'Les jouets', de la companyia Mademoiselle Paillette, al carrer Major (11.00 hores) i l'encesa de llums als Jardins de la Casa Pairal (18.00 hores). Aquest segon acte, que ja és una tradició, anirà a càrrec de l'Esbart Valls del Nord i estarà seguit d'una cantada de nadales amb la soprano Jonaina Salvador i el pianista Jordi Barceló.

El Mercat de Nadal comptarà amb una vintena de parades d'artesania, regals i gastronomia local, repartides entre la plaça de la Closa i el carrer Major. Les casetes estaran obertes divendres i dissabte de les 11.00 a les 20.00 hores, i diumenge fins a les 14.00 hores. Paral·lelament, l’Era d’Ordino acollirà una Pop up Store amb productes vintage d’Art@Retro by Me&Jo.

Segons han explicat aquest dilluns la consellera de Cultura, Mònica Armengol, i la cap del departament de Turisme d'Ordino, Cristina Ariño, la Fira busca ser més que un mercat nadalenc. “Volem que sigui un espai on poder fer algunes compres amb productes artesanals i també un lloc de reunió per a celebrar aquestes dates, oferint una experiència autèntica tant als veïns de la parròquia com als turistes que ens visiten", han destacat, tot apuntalant que la inversió per a l'esdeveniment ha sigut de 27.000 euros.

Una programació variada i pensada per a tothom

Entre les activitats més esperades hi ha la tradicional gimcana per trobar el Tió, la qual es farà el 7 de desembre a la plaça Prat de Call (18.00 hores), amb totes les places ja exhaurides. Armengol ha indicat que una de les novetats més especials és la gimcana per arribar a la casa del Pare Noel, la qual romandrà oberta fins al 22 de desembre. Els infants podran seguir pistes màgiques pel poble, visitar el taller del Pare Noel i entregar les seves cartes en una audiència personal. A més, diumenge 8 de desembre a les 12.00 hores, la plaça Prat de Call acollirà la representació popular 'El despertar de l'osseta' i 'L'última ossa d'Ordino', a càrrec de l’Associació de Cultura Popular.

Finalment, el dia 28 de desembre, coincidint amb els Sants Innocents, es consolidarà la Cursa popular solidària de la Llufa, amb inscripcions consistents en joguines que es destinaran a la campanya solidària d'RTVA 'Cap nen sense joguina'. Per altra banda, el dia 5 de gener arribarà l’esperada Festa dels Reis, amb danses i nadales interpretades per infants i adults.