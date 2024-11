L’EEBE U19 pensa ja en les primeres curses de la temporada

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) iniciarà una estada llarga d’entrenament i les primeres competicions als Alps, on es dividirà per competir en diferents curses i ho combinarà amb estades d’entrenaments.

Per una banda, el conjunt de joves (U18) viatjarà el dimecres a Tignes-Bonneval (França) per entrenar dos dies i després competir a Bonneval a les curses d'eslàlom NJR amb les quals obriran la temporada, aquest cap de setmana. Més tard tindran un altre viatge, en aquest cas a Dobbiaco i Pila, en principi. És a dir, que fins al dia 2 seran a Bonneval, del 3 al 7 a Kronplatz-Dobbiaco i del 8 al 14 a Pila, si tot va segons el previst. Aquest grup està format per Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Jan Visa, Èric Mitjana, Jordi Rogel i Marcel Pérez, dirigits per Dídac González i el preparador físic Ignasi Martorell.

Per l'altra, envers els grans d’aquest conjunt EEBE – Carlos Salinas, Martí Llort i Salvador Cornella –, viatjaran a Passo Monte Croce (Itàlia) amb Xavier Salarich com a responsable, on competiran el 30 de novembre a l’eslàlom NJR i els dies 1 i 2 de desembre als descensos FIS de Val Gardena. També correran el dia 3 el supergegant FIS de Val Gardena. Després d’aquestes primeres curses l’equip marxarà a Kronplatz-Dobbiaco del 3 al 7 de desembre, on s’ajuntarà amb la resta de l’equip i, posteriorment la idea és anar a Pila, sempre que la neu ho permeti.

L'EBBE U16

L'EEBE U16 ha iniciat una nova estada, primer a Stubai (Àustria) i després a Dobbiaco (Itàlia), i la tornada està prevista pel 8 de desembre. Aquesta serà l’última aturada abans de començar amb la primera cursa, la Copa Pirineus del 21 i 22 de desembre. "L’objectiu és abaixar el volum i buscar intensitat en les baixades i treballar contra el crono", ha explicat el responsable del grup, Pol Carreras, afegint que "volem ja buscar màxima velocitat a nivell tècnic".